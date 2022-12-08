Монастырь

На днях в Сети вышел сериал “Монастырь”. Активная

реклама, дискуссионные темы, откровенные сцены и огромная фан-база Насти

Ивлеевой в главной роли сделали свое дело. В день премьеры сериал собрал более

250 тысяч просмотров на КиноПоиске, став самым популярным проектом в его

истории.

При просмотре можно увидеть много общего с другими

российскими фильмами и сериалами последнего времени. Сама идея перерождения

представителя “золотой молодежи”, укрытие в монастыре, сопоставление

героев из двух миров – все это не новинка с выхода “Непослушника”.

Только в “Монастыре” главная роль за девушкой. Благодаря формату

сериала, и персонажи с их происхождением, чувствами и историями в целом лучше

прорисованы, и фигура священника более раскрыта. Кстати, в некоторых моментах

он напоминает психотерапевта Стрелецкого из “Триггера”. Например,

когда он провоцирует мать парня с синдромом Туретта или дает мужчине в ярости

выстрелить. И неспроста, ведь автор идеи – Александра Ремизова, продюссировавшая

“Триггер”.

Отдельно хочется выделить конфликт Марии и игуменьи Елизаветы, создавшей

буквально культ своей личности в рамках монастыря. Честно говоря, кадры с

портретом на стене Елизаветы, на которую монашки в прямом смысле молятся, и

сцены буквально тоталитарного уклада в монастыре с бесчисленными запретами,

угнетением личности и двойными станадртами шокируют куда сильнее обнаженной

груди Ивлеевой.

Минкульт отказал сериалу в выдаче прокатного удостоверения,

сославшись вместе с РПЦ на оскорбление чувств верующих и формирование

искаженного представления о монашеской жизни и православии в целом. Предлог это

или истинная причина отказа, неизвестно.

Как бы то ни было, бесчисленные сериалы про полицию, врачей

и офисных работников (тоже со своими стереотипами и клише) уже всем наскучили.

Возможно, это новый тренд – снимать про жизнь в монастырях?