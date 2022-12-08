 

Мнение: Шамсутдинов и Вагнер

08.12.2022, 16:38, Разное
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Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, отбывающий наказание в колонии за расстрел восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае в 2019 году, заявил о желании отправиться в зону специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал адвокат молодого человека Руслан Нагиев в Telegram-канале.

Я о деле Шамсутдинова не раз писал в своем ЖЖ. Дело зверское, настоящая бойня… словом, как раз так, как сейчас любят. Шамсутдинов расстрелял из автомата 10 человек, 8 из них скончались. Расстрелял своих мучителей (там где он служил, была самая свирепая дедовщина, причем в наихудшем своём изводе, свидетельствующем о полном разложении армии – то есть дедовщиной занимались и офицеры). Собственно, “по уму”, случай Шамсутдинова был ярким и ясным сигналом, что никакой СВО начинать нельзя – армия никуда не годится, полностью протухла; но этот сигнал, как и все прочие, проигнорировали.

Шамсутдинова жалко – его и присяжные, которые его судили, пожалели. Признали его виновным (а как не признать при восьми трупах?), но “заслуживающим снисхождения”. А это означало, что пожизненное ему уже давать нельзя – поэтому суд влепил ему 24,5 лет. Что означало – при самых лучших раскладах был шанс выйти через 15 лет.

Но тут через три года появился “Вагнер”! И дикая, не влезающая ни в какие рамки никакого кодекса возможность выйти досрочно даже тому, на ком восемь покойников! Я ждал – попросится ли Рамиль к Пригожину? Попросился – он решил не упускать такого, пусть и совсем призрачного шанса.

Итог по-своему закономерен: Шамсутдинова в Вагнер… не взяли. Ему пришел ответ, что Вагнер уже укомплектован и в его услугах не нуждаются.

Ответ фееричный, объяснение – за гранью здравого смысла. Как это “не нуждаются”?!

Мое объяснение другое: Вагнер – для выродков и отморозков, а Шамсутдинов – не выродок и не отморозок. Его ИСПУГАЛИСЬ туда брать.

Источник: Размышления вольного социолога


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