 

Вышли первые три эпизода документалки о принце Гарри и Меган Маркл — что нам показали

08.12.2022, 16:20, Разное
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Что ж, свершилось — в сети появились первые эпизоды широко обсуждаемого документального сериала Netflix “Гарри и Меган”. Вопреки сомнениям зрителей, герцог и герцогиня Сассекские все же показали редкие кадры с еще совсем крошечными сыном Арчи и дочерью Лилибет, а также рассказали о том, как встретили друг друга. 

В шоу Гарри признался, что впервые заметил свою будущую жену на просторах социальных сетей. Видео с Меган он увидел в аккаунте одной из своих подруг и был настолько заинтригован, что решил разузнать об актрисе все. Когда общая приятельница сообщила Меган, что ей заинтересовался британский принц, та не поняла, о ком идет речь, и попросила девушку показать ей его страничку. Меган настолько понравились фотографии природы, которые снимает Гарри, что она согласилась на знакомство. После этого они обменялись телефонами и долгое время общались в таком формате.

Впрочем, по словам принца, на первое свидание с Меган он опоздал из-за лондонских пробок, чем произвел на актрису не лучшее впечатление. Встреча была назначена в одном из баров центрального района Сохо. 

Я паниковал. Я нервничал. Я потел, – вспомнил Гарри.

Я подумала тогда, что он их тех парней с раздутым эго. Думала, что ты считаешь нормальным – заставлять девушку сидеть и ждать тебя. Мне это было неинтересно, – призналась Меган. – Но он был такой милый в тот момент. Такой, какой он есть. Смущенный и опоздавший.

Отметим, что в первых эпизодах Гарри и Меган снимают себя сразу после того, как официально сложили свои королевские полномочия. А это значит, что Сассекские начали документировать личную жизнь как минимум за полгода до заключения сделки со стриминговым гигантом Netflix. 

По заявлениям инсайдеров, близких к королевской семье, содержание документального сериала вызывает серьезные опасения в Букингемском дворце. Источники считают, что Меган и Гарри фактически объявили родственникам войну, решившись пустить камеры Netflix в свой дом.


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