 

У Селин Дион обнаружена редкая неизлечимая болезнь

08.12.2022, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

54-летняя Селин Дион сообщила поклонникам удручающие новости — певице придется отменить турне из-за серьезных проблем со здоровьем. Со слезами на глазах Селин записала эмоциональное видеообращение, в котором призналась, что получила неутешительный медицинский диагноз — она страдает редким “синдромом мышечной скованности”, который вызывает боли и спазмы, а также влияет на голосовые связки. Это заболевание может провоцировать разрывы мышц, что сильно ухудшает качество жизни, зачастую мешая человеку нормально двигаться, водить машину и даже есть. 

Я долгое время боролась с проблемами со своим здоровьем, и мне было действительно трудно противостоять этим вызовам и говорить обо всем, через что я прошла… Мне больно говорить вам, что я не смогу возобновить свой тур по Европе в феврале.

Напомним, что диапазон голоса Селин Дион по разным данным составляет до пяти октав. Певица прославилась композицией “My Heart Will Go On”, ставшей саундтреком к легендарному “Титанику” Джеймса Кэмерона. В дискографии Селин 27 полноформатных студийных альбомов, а в копилке достижений — сразу несколько наград “Грэмми”. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11.22 / Золотые листья и френч с необычными кончиками: 10 маникюрных трендов ноября, которые нельзя пропустить

13.09.22 / “Люди фронтовики”: Пенкин вскрыл похабную выходку Михалкова во время банкета

28.11.20 / Вираж самолёта в поддержку Артёма Дзюбы признан новой фигурой высшего пилотажа – «Удав Дзюбы»

28.12.21 / Скандалы: Майнинг кампф

14.08.20 / США списали «Роскосмосу» безнадёжный долг за линию производства ракетных двигателей, купленную ещё в 1964 году

04.09.22 / Говоря о выборах, Трамп признал правоту высказывания, якобы произнесённого Лениным

30.11.21 / Учёные из Китая назвали 3 самые опасные особенности штамма «омикрон»

15.08.20 / Меган Маркл дала интервью о негативном влиянии СМИ и расовой дискриминации

13.07.22 / Самый “вкусный” маникюр этого лета: лучшие идеи для вишневого дизайна ногтей (некоторые даже можно воплотить самостоятельно)

09.11.22 / Повышенный уровень CO2 сделает сельскохозяйственные культуры менее питательными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика