У Селин Дион обнаружена редкая неизлечимая болезнь

54-летняя Селин Дион сообщила поклонникам удручающие новости — певице придется отменить турне из-за серьезных проблем со здоровьем. Со слезами на глазах Селин записала эмоциональное видеообращение, в котором призналась, что получила неутешительный медицинский диагноз — она страдает редким “синдромом мышечной скованности”, который вызывает боли и спазмы, а также влияет на голосовые связки. Это заболевание может провоцировать разрывы мышц, что сильно ухудшает качество жизни, зачастую мешая человеку нормально двигаться, водить машину и даже есть.

Я долгое время боролась с проблемами со своим здоровьем, и мне было действительно трудно противостоять этим вызовам и говорить обо всем, через что я прошла… Мне больно говорить вам, что я не смогу возобновить свой тур по Европе в феврале.

Напомним, что диапазон голоса Селин Дион по разным данным составляет до пяти октав. Певица прославилась композицией “My Heart Will Go On”, ставшей саундтреком к легендарному “Титанику” Джеймса Кэмерона. В дискографии Селин 27 полноформатных студийных альбомов, а в копилке достижений — сразу несколько наград “Грэмми”.