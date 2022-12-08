Шольц – самое важное — не допустить прямого военного столкновения России и НАТО

Мы делаем всё возможное, чтобы не допустить прямой войны между Россией и НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. В интервью газетам медиагруппы Funke, опубликованном на сайте федерального правительства Германии, он подчеркнул, что в таком конфликте будут только проигравшие. В связи с этим канцлер выразил готовность начать диалог с Россией о контроле над вооружениями в Европе после окончания боевых действий на Украине.



AP

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен продолжить говорить с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. «Конечно, мы смотрим на войну и её причины с совершенно разных перспектив. Но я убеждён, что, несмотря на эту ужасную ситуацию, мы должны говорить друг с другом. Чтобы Путин всегда слышал нашу точку зрения», — отметил Шольц в интервью газетам медиагруппы Funke, опубликованном на сайте федерального правительства Германии 8 декабря.

Шольц рассказал, что в последнем разговоре с Путиным осудил авиаудары по энергетической инфраструктуре Украины. «И я спросил Путина, когда Россия, наконец, будет готова вывести войска из Украины. В противном случае справедливого соглашения быть не может. Ясно одно: мира, навязанного Украине на условиях России, быть не должно», — подчеркнул Шольц.

Кроме того, Шольц заявил о снижении угрозы ядерной напряжённости на Украине: «Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. В ответ на то, что международное сообщество провело красную линию. Во время моего визита в Пекин председатель КНР Си Цзиньпин и я сделали совместное заявление о том, что применение ядерного оружия недопустимо. Вскоре после этого эту позицию подтвердили страны G20».

Шольц подчеркнул, что «в настоящий момент приоритетом для РФ должно являться прекращение» спецоперации на Украине. После этого возникнет вопрос об обеспечении безопасности Европы. «Конечно, мы готовы, например, поговорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы предлагали это ещё до войны, и в этой позиции ничего не изменилось», — считает Шольц.

На фоне российской спецоперации, которая стала «поворотным моментом», Германия «укрепляет свою обороноспособность», отметил канцлер. По его словам, в числе прочего речь идёт о создании системы ПВО Sky Shield, в которой выразили заинтересованность уже 14 стран ЕС: «Я надеюсь, что противоракетный щит будет создан в течение следующих пяти лет. В настоящее время правительство ведёт переговоры с производителями различных систем, чтобы подготовить конкретные решения».

Канцлер Германии также прокомментировал требования Киева, касающиеся поставок немецких основных боевых танков: «После США Германия является одной из стран, которая больше всего поддерживает Украину, в том числе оружием. И мы всегда действуем в тесной координации и согласовании с союзниками. Между прочим, основных боевых танков западного образца никто не поставлял».

Он опроверг слухи о том, что его нежелание поставлять на Украину немецкие танки обусловлено тем, что Россия «угрожала нападением на Германию». «Это чепуха. Мы поставляем много очень эффективного оружия. И взвешенную позицию правительства, кстати, поддерживает подавляющее большинство граждан», — отметил Шольц.

«Мы делаем всё возможное, чтобы не допустить прямой войны между Россией и НАТО. В таком конфликте будут только проигравшие — во всём мире», — подчеркнул канцлер.

По словам Шольца, граждане Германии ощущают издержки конфликта — цены на энергоносители и продукты питания резко выросли. Однако «на поставки энергоресурсов из РФ больше рассчитывать не следует», и цены на газ, скорее всего, уже никогда не вернутся на прежний уровень.

«Сейчас мы принимаем необходимые решения, чтобы стать независимыми в долгосрочной перспективе. Эту зиму мы, наверное, переживём, потому что у нас организованы поставки газа из других стран, газохранилища заполнены, угольные электростанции снова функционируют, а срок работы атомных электростанций продлён. В то же время мы ускоряем развитие возобновляемых источников энергии. Это создаёт новые возможности для роста», — пояснил канцлер в интервью газетам медиагруппы Funke.