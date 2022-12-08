Скандалы: Нести чужой крест

Что «Дом.рф» Виталия Мутко сделает со знаменитой питерской тюрьмой «Кресты»

Петербургский следственный изолятор №1 «Кресты» стал совсем другим – это восьмиэтажное современное здание в своем роде с лифтами и другими начинками, о которых не мечтали старые «Кресты», построенные в 1892 году, 130 лет назад. Здание и территория легендарной тюрьмы в самом центре Санкт-Петербурга – чемодан без ручки, но сейчас этот тезис попытается дезавуировать Виталий Мутко, глава «Дом.рф». Его ждут сложности на уровне федерального культурного министерства.

«Кресты», в том числе из-за фильмов и песен, тоже бренд Санкт-Петербурга, как и привычные памятники. Да собственно, здание бывшей тюрьмы и есть памятник, причем федерального значения. Отсюда все проблемы с использованием строения после прекращения пенитенциарных функций. И музей хотели сделать на Арсенальной набережной, и гостиницу «с нотками», да и просто деловой центр. Нельзя. Потому что по закону здание, что внутри, что снаружи, как культурное наследие, перестраивать уголовно наказуемо. И вот теперь, по сообщениям СМИ, все корпусы бывшего СИЗО №1 УФСИН по Санкт-Петербургу передадут организации «Дом.рф», которую, как известно, возглавляет не чужой Питеру Виталий Мутко.

Бесхозная тюрьма

Новые «Кресты», под тем же инвентарным номером (ФКУ СИЗО-1), открылись для специфических посетителей в 2017 году. Но статус старых «Крестов», видавших таких узников как Александр Керенский и Николай Гумилев, Константин Рокоссовский и Владимир Набоков-старший, до сих пор не определен. Они по-прежнему на балансе управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти, то есть являются федеральной собственностью, ФСИН России. Однако еще до введения в эксплуатацию «Крестов-2», как их официально стали называть не только в тюремной среде, этот чемодан без ручки на золотой земле в самом центре Санкт-Петербурга пытались приспособить для блага общества. У ФСИН федеральной была идея создать самый масштабный в России тюремный музей, благо материала хватает. Например, немногие знают, что во время войны, в блокаду, именно на Арсенальной набережной реализовывались расстрелы в отношении людоедов и немецких диверсантов – сохранились полосатые робы для них, конкретные уголовные дела. Можно было сделать как в Лондоне, где есть Clink Prison museum, а у нас специфических артефактов точно не меньше. Раз сказали про Гумилева и Рокоссовского, назовем фамилии еще посидевших в старых «Крестах» звезд, которые оставили там свои записки, одежду, большинство вещей сохранено – это Лев Троцкий, Даниил Хармс, Николай Заболоцкий, Георгий Жженов, Лев Каменев, Анатолий Луначарский, Владимир Сухомлинов, Сергей Захаров. Музей и сейчас есть, но это одна комната в новых «Крестах», причем, открытая только для сотрудников почему-то, как, кстати, и музей ГУВД. При губернаторе Валентине Матвиенко еще была идея сделать из «Крестов» тематический отель, однако прожект натолкнулся на то, что здание архитектора Антонио Томишко является памятником федерального значения, что означает безусловную сохранность (первоначальный вид) внутри и снаружи. Невозможны никакие перепланировки. В 2011 году на «Кресты» даже немного претендовал комитет по культуре Смольного, желая создать на территории в 4,5 га некое арт-пространство для художников и скульпторов, но не вышло. Также из «Крестов» могли сделать студенческое общежитие. Еще хотели сохранить «Кресты» как профильное учреждение – либо сделать там тюрьму для рецидивистов (камерный режим, «крытка» на сленге), а также мечталось открыть и главный «офис» УФСИН по СПб и ЛО, который ныне размещается на Захарьевской улице, а места там мало.

Начальник УФСИН по Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко два года назад сам удивлялся: «Я никогда не мог подумать, что «Кресты» не возьмут даже даром. Мы давно отказались от мечты, что нам за это кто-нибудь построит колонию-поселение или еще что-нибудь. Оказалось, даром не нужно. Не взяли». Он имел в виде Росимущество. И вот, наконец, скоро у старых «Крестов» будет хозяин — любопытная организация «Дом. рф» во главе с бывшим вице-мэром СПб, президентом ФК «Зенит» Виталием Мутко. Что это значит?

Что сделает Виталий Леонтьевич?

Понятно желание ФСИН спихнуть ненужный объект хоть кому — об этом официально не говорится, но согласно некоторым данным, обслуживание «Крестов» (расходы на коммуникации) ныне составляют 27 миллионов в месяц. При этом там еще присутствуют осужденные – несколько десятков так называемых расконвоируемых, тех, кто скоро отправится домой по условно-досрочному. Они и поддерживают на территории какой-никакой порядок.

Что может сделать энергичный Виталий Мутко с довольно токсичным объектом в рамках своей компетенции проекта «Дом.рф»? Тут большие вопросы. До 2018 года данная организация, созданная еще в 1997 году, называлась «Агентство ипотечного жилищного кредитования». Ключевое слово – «ипотечного». Может на каком-то этапе развития жилищного продажного и потребительского бизнеса в России такая структура, плотно связанная с государством, и была нужна. Сейчас, по всем понятным причинам, рынок жилищного кредитования обвалился. Соответственно, непонятно, что Виталий Леонтьевич собирается делать с объектом, который, повторимся, вылитый чемодан без ручки? Выбросить и правда жалко, но кому втюхать? Жилой дом тут точно мимо.

Петербургский инженер-строитель Владимир Ткачев делится с «Нашей версией» предположениями: «Понятно, что Виталий Мутко, курировавший на уровне федерального правительства, в том числе, строительный комплекс, сохранил связи в этой отрасли. Поэтому он может «Кресты» некоему инвестору, простите за слово, просто навязать-связать. В том числе, как общественную нагрузку. Проблема как раз в статусе бывшей тюрьмы. За памятник федерального значения отвечает министерство культуры РФ. И все годы, когда «Кресты» закрылись по профилю, ведомство блокировало любые переделки в следственном изоляторе. Поэтому объект можно считать сейчас наполовину законсервированным. Мой прогноз – Мутко будет договариваться именно с Минкультом – чтобы сделать в здании и на территории опять-таки некое подобие музея. Других вариантов нет, кроме одного – оставить всё как есть. Мало ли у нас таких объектов, где ветер гуляет».

Что еще говорят в городе? Источник в Управлении ФСИН как раз про «ветер гуляет» не согласен: «Зимой особенно «Кресты» встают в копеечку, отопление такого комплекса зданий стоит невероятно дорого. И служба хотела бы избавиться от непрофильного актива, но есть понимание, что сбагрить тюрьму некому. Не те времена. Частный инвестор захочет «Кресты» снести – государство не позволит. Ему и нести, значит, этот крест. Просто в никуда уходят большие бюджетные средства, наши с вами налоги».

Евгений Колесников

Оригинал материала: “Наша Версия”