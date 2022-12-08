Мнение: Антивоенная сущность рыбалки

Рапаны и рыбы представляет себе рыбака примерно так.

Это человек, который умеет читать мысли как телепат, который способен как Холмс быстро проанализировать все детали и просканировать внутренний мир человека, и на основании данных разведки создать хитрую стратегию и захватить поле.

Так же примерно г-маркетологи представляют себе захват рынка: подробные опросы, тщательные исследования, на основании которых создается бизнес-стратегия по захвату рынка.

А рыбак действует наоборот.

Он не только не читает мысли, он обычно не понимает намеков, он руководствуется только тем, что ему однозначно показали, например посредством шагов.

Или прямо сказали, без щипцов.

Без щипцов – это значит, что сам он не расспрашивает, не выпытывает, не выясняет ничего, говорит за себя и от себя.

Рапаны надеются вытянуть из партнера подробное руководство, чего тот хочет от отношений, чего он ждет, все ли ему нравится, чего не хватает и где это взять. Им кажется, что это “обратная связь”.

“Хитрый” рапан рассчитывает, что партнер сам ему расскажет, что делать и как себя влюбить.

То же самое касается и г-маркетологов, которые пытают потребителей, какую новинку те хотят, что именно поменять в продукте и как поменять, подробную инструкцию. Они хотят сподвигнуть потребителей работать за себя, придумывать и создавать продукт, который сами же потребители потом и купят. Сами придумали, сами купили. А маркетолог получил выгоду.

“Хитрые маркетологи” как “хитрые рапаны” думают, что поле (= рынок) само им поможет себя захватить или готово быстро сдаться.

Рыбы настроены более реалистично, они готовы к бою.

Большинство рыб считают, что любовь – это схватка и партнера надо завоевать, победить, обыграть, где-то даже обмануть, чтобы захватить.

“Война – это путь обмана”(С-Ц).

Рыбак отличается от рыбы тем, что хорошо осознает антивоенную сущность рыбалки.

Рыбалка – это анти-война, это анти-насилие, это анти-ложь.

Любое давление, манипуляции, любое стремление что-то отжать, отнять, ухватить – табу для рыбалки. Это все – открытая хлеборезка: алчность и зависть.

Само название “рыбалка” – это то, чем занимался Король-Рыбак в рыцарских легендах. Король-Рыбак охранял Грааль, который есть не что иное, как Красное поле, и символ его – красное сердце: Любовь и Справедливость.

Помните, когда-то был тест с задачами, где надо было узнать, кто из героев рыба, кто рапан, кто нерыба? Рыбы отличались от нерыб своей настороженностью, недоверчивостью, закрытостью. А рыбак в этом смысле был чем-то даже похож на доверчивого и наивного рапана. Однако между рапаном и рыбаком – пропасть. Доверчивость рапана строится на том, что он – царь мира и бояться ему нечего. Доверчивость рыбака строится на том, что ему чужого не надо, а свое от него никуда не денется. Рыба насторожена и осторожна, потому что она то и дело суется в чужие границы и не понимает, как иначе достичь своих целей, если жизнь – борьба.

Рапана можно представить как полководца, который въезжает в чужой город, нарядный, как принц на белом коне, ожидая, что Сокровище встретят с цветами, а получив отпор, становится Спасателем заблудших или хватается за копье Победителя, чтобы нанести победоносный удар.

Рыба – это стратег, который использует аналитику и разведку, тщательно готовится, все продумывает и просчитывает, рисует карту местности.

А рыбак вообще не воюет, поэтому ни военная разведка, ни военная стратегия ему не нужны.

Его действия принципиально отличаются от военных.

Он дает другому нечто привлекательное и полезное, поэтому другой сам открывает ему свои двери, хочет с ним сотрудничать, сближаться и объединяться.

(Привлекательность изначально маленькая или даже нулевая, а потом растет, в этом секрет рыбалки).

Рыбалка – это не про войну, а про союз, в рыбалке нет даже намека на захват.

И это всех, кто пытается изучать рыбалку, очень настораживает.

Как же так? Рыбалка позволяет захватить поле, но в ней нет и намека на захват?

Именно так. Поле само отдается рыбаку, спонтанно, то есть свободно, без какого-либо принуждения.

Рыбалка – это умение вызывать любовь.

Открывать двери с другой стороны, как бы странно это ни звучало.

Давайте вспомним фрагмент из Евангелия, где Христос зовет Симона-рыбака с собой, чтобы научить его “ловить человеков”.

“Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним”. (Лук.5:1-11)

Почему Христос выбрал Симона? Не только за доверие Учителю. Главное, что показало Христу, что Симон справится с задачей – это его скромность и стремление держаться в границах. “Выйди от меня, Господи! Потому что я человек грешный”. Ужас объял его, когда он увидел богатый улов. Вместо алчной радости – ужас.

Вот – главное качество рыбака (Рыбака). Чужого ему не нужно, он не просто готов не зариться на чужое, он отказывается это брать. И даров незаслуженных ему не хочется, даже от Господа. Он так скромен, что легко остается в границах при виде любых искушений.

Вот это – Рыбак.

Вот кто может научиться Рыбалке, потому что никогда не захочет использовать рыбалку для своей личной выгоды, в ущерб пользе партнера. Даже маленькой щель от открытой хлеборезки не позволит оставаться в красном поле, обязательно вытолкнет оттуда.

Корона пытается выдать ЗВ за скромность, но мы непременно научимся отличать настоящую скромность от любых миражей короны, сколько бы их у нее ни было.

Научиться рыбачить – это значит научиться не делать многое из того, чего все привыкли делать.

Не делать привычного очень сложно.

Например, надо научиться фильтровать информацию о партнере, отсеивая все, что неоднозначно, двусмысленно, противоречиво, а так же все, что могло показаться и все, что не ясно и нужно додумывать. Вся эта информация для рыбалки – мусор.

Надо научиться общению без мусора.

Информация, которой можно руководствоваться для роста своей значимости, должна быть в самом красном поле, а это значит: человек дает вам эту информацию сам, ясно и прозрачно, спонтанно, без щипцов.

Любая информация, которую вы раскопали Ищейкой, добыли через лаз в голове человека, додумали или достроили – мимо границ. И на основе такой информации делать ходы нельзя, лучше ее сразу же выбрасывать из головы, если вдруг попала.

А если вы обратите внимание, большинство людей, начиная отношения, только и занимаются тем, что собирают и копят мусор. Особенно если партнер очень нравится, а динамика не такая хорошая, как хочется. Вот тут мусор собирается и копится килограммами, и вскоре нормальные ходы становятся физически невозможны.

Понимаете, почему это происходит?

Потому что связи, которые создаются между людьми и образуют общее поле, подобны вязанию полотна, вам должна быть протянута прочная нить, чтобы ваша нить обвязала ее в узелок. Человек должен сделать к вам открытый, осознанный шаг, чтобы вы могли сделать ответный шаг и образовалась связь. А если шаг навстречу вы вытянули или сами придумали или как-то подтолкнули человека и он тут же пожалел о своем шаге, ваша связь окажется непрочной и вся конструкция начнет рушиться.

Скоро я доделаю для вас новый курс и покажу, как выглядит поле на самом деле, как образуются связи в поле, как вяжется красное поле, как делаются шаги, как получается шаг в черном поле и как вернуться в красное. Все это я покажу на понятных графических примерах: картинках и схемах. И каждый, кто не мог этого себе представить, получит ясную визуальную картину поля и возможность рисовать схемы поля для себя, когда надо решить какую-то задачу: на работе, в любви, в семье или в других отношениях.

Антивоенная сущность рыбалки проявляется не только в отсутствии разведки и сбора информации, но и в отсутствии стратегии как таковой. В рыбалке бесхитростная простая тактика и отсутствие стратегии, а вместо стратегии нечто иное, о чем я тоже расскажу на курсе, а главное визуально покажу.

Если мы говорим про первый закон рыбалки (об информации в красном поле), обратите внимание, насколько он прост по сути и сложен для выполнения с непривычки.

Люди настолько привыкли лазить другим в головы, все достраивать и додумывать с помощью проекций и иллюзий, что научиться общаться без мусора большинству очень сложно.

Люди ведут монологи, говоря за партнеров и отвечая себе, причем ведут эти монологи не только в своей голове, но и вслух, когда говорят с партнерами.

– Ты хочешь сказать, что я дура? Ты со своей мамой все время обсуждаешь за моей спиной, какая я дура. Твоя мама всех дураками считает. Ты и сам это прекрасно знаешь про нее.

А партнер все это время монолога-диалога может молчать и красное поле его растет.

Начиная учиться не лазить в голову, многие сначала используют неэкологичный шланг или даже щипцы модели “я не понимаю” (“объясни мне”, “скажи словами через рот”).

Они притворяются глухими и слепыми, не видя различия между “не лезть в голову” и “не понимать сказанного”.

Шланг – это полуэкологичный инструмент, рыбаки им не пользуются. Это любимый инструмент рыб и изредка нерыб. В отдельных случаях шланг бывает экологичным, а в некоторых – совсем нет.

Экологичный шланг – это когда вы не понимаете туманных намеков, но за вами нет никаких векторов косяков или сливов. То есть вы находитесь в красном поле и можете себе позволить не играть в прятки.

– Что-то мне очень грустно, – говорит беременная девушка своему парню, глядя на свадебную машину.

Промолчать на такое высказывание – не шланг. Спросить: “Почему тебе грустно?” – шланг. И этот шланг – экологичный, если парень предлагал пожениться и девушка сама отказалась или оттягивает. Шланг полуэкологичный, если парень не делал предложения. И шланг неэкологичный, если девушка сама много раз говорила, что хотела бы свадьбу. Про второй и третий случай говорят “строит из себя дурака” или даже “делает из нее дуру”.

То есть экологичность и неэкологичность шланга зависит от того, насколько вы в курсе проблемы, на которую вам намекают, есть ли у вас КП, чтобы не понимать, о чем речь.

Одно дело, когда проблема действительно не очевидна, когда намек неоднозначен и вы не только можете быть непонятливым, но и быть слишком понятливым – мимо границ (= лаз в голову). В этом случае, даже если вы догадались, что партнер имеет в виду, ваша догадка не имеет достаточных оснований. И другое дело, когда вы осведомлены о проблеме и тем более много раз обсуждали проблему, но делаете вид, что это нечто таинственное и непонятное вам. В этом случае шланг – неэкологичный и сам по себе – вектор косяка.

Щипцы модели “я не понимаю” – это еще хуже, чем неэкологичный шланг. Щипцами вы заставляете озвучивать то, чего он озвучивать не желает, потому что не хочет вступать в невыгодный ему договор.

– Все-таки жениться лучше весной, – говорит парень своей беременной девушке, глядя зимой на свадебную машину.

– Кому жениться? – спрашивает девушка.

– Людям, – отвечает парень.

– Каким людям? – спрашивает девушка.

Это щипцы, причем в первом случае это еще похоже на шланг (неэкологичный из-за вектора слива), а во втором – просто щипцы. Что-то там бормочет парень про свадьбу, может раздумывает сделать предложение, а может нет или не уверен, а девушка подталкивает его щипцами. Лучше прямо сказать, что хотела бы пожениться, а если уже говорила об этом не раз, лучше молчать, поскольку предложение от повторений превращается в давление.

Обратите внимание, у парня в этом диалоге тоже шланг. “Людям” – говорит он, понимая, о чем спрашивает девушка. Этот шланг выглядит экологичным, но учитывая вектор косяка (парень сам начал болезненную тему, но выражается туманно) – это неэкологичный шланг. Когда вы ведете себя мутно в ответ на справедливые ожидания партнера, вы выходите из красного поля.

Приведите еще примеры шлангов: экологичных, неэкологичных, ставших пыточными инструментами, щипцами или скалками.

Если понимаете тему, приведите пример, иллюстрирующий разницу колпачка и шланга. Колпачок – рыбацкий инструмент, шланг – полуэкологичный, которым рыбаки обычно брезгуют.

Пусть вас не смущает, что мы разбираем рыбалку и нерыбалку на таких мелких и скользких бытовых примерах. Из привычки держаться в границах в мелочах и складывается красное поле. Я специально привожу вам именно такие примеры, чтобы вам было легче придумать подобные, а главное – увидеть подобные в своей жизни на каждом шагу.