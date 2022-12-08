«Спасибо, мы вам перезвоним» – Алексею Кудрину отказали в должности советника «Яндекса» после провала алгоритмической части интервью

Алексей Кудрин, ранее занимавший должность председателя Счётной палаты РФ, провалил техническое собеседование в крупнейшую российскую IT-компанию «Яндекс».

Ранее в СМИ появились сообщения о заключении между «Яндексом» и правительством РФ сделки, согласно условиям которой бизнес компании разделяется на внутреннюю и международную структуры для более успешной интеграции. Кудрин должен был занять место советника по корпоративному развитию в IT-гиганте.

В ходе последнего этапа отбора в «Яндекс» все кандидаты вне зависимости от должности проходят техническое собеседование, включающее в себя вопросы по компьютерным алгоритмам и их реализацию на выбранном языке программирования.

– К сожалению, кандидат не показал даже базовых знаний по компьютерным наукам, – рассказывает работник компании. – Ладно, он не знает, что такое красно-чёрные деревья, но он даже не смог посчитать количество способов, которыми кузнечик может допрыгать одним или двумя прыжкам до M стебельков. А код вы его видели? Ну ты либо один Tab либо четыре пробела ставь. Ещё и на старом PHP писал в процедурном стиле. С таким человеком мне будет стыдно работать в одной компании. Что он там насоветовать сможет? Сортировать массив за O(n^2)?

Работнику отдела кадров также не понравилось отсутствие профильного опыта у кандидата, а также то, что Кудрин назвал HTML языком программирования. Кудрин прокомментировал произошедшее с оптимизмом, и сообщил, что попробует свои силы ещё раз в следующем году.

– Неудачи случаются с каждым. Чтобы лучше подготовиться, запишусь на курсы по фронтенд-разработке – как раз недавно нашел промокод на хорошую скидку, – сказал он.

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