Топ-5 самых интересных новогодних концертов и мероприятий для детей в Москве

“Елка телеканала Мульт” в Крокусе

Это, пожалуй, главное семейное событие наступающего Нового года. Сказочный патруль, Кощей, Ми-ми-мишки, Лео и Тиг, Кошечки-Собачки и, конечно же, Дед Мороз погрузят маленьких и юных зрителей в свой Мультимир. Организаторы – продюсерский центра “Седьмая Радуга”, который отмечает празднующим 25-летний юбилей, ВГТРК и ведущий детский телеканал “Мульт”.

Собравшихся ждут интерактивные игры, а также невероятные визуальные спецэффекты. Полностью погрузиться в сюжет смогут как зрители, находящиеся в партере, так и те, кто займет балкон. За сценарий и режиссуру шоу отвечают лидеры этой индустрии.

Даты проведения: 24 декабря 2022 – 7 января 2023 года

Место встречи: Красногорск, Международная, 20, Crocus City Hall.

“Новогодние представления на киностудии Мосфильм”Уже в этом декабре главная киностудия страны готовится к своему 100-му дню рождения, который отметит в 2024-м. В уходящем году состоится премьера 10 сезона новогоднего

театрализованного представления “Киноелка на Мосфильме”.

Организаторы готовят сюрприз для юных москвичей и их родителей. Например, в кинопавильоне, где проходили съемки таких художественных фильмов, как “Весна” и “Война и мир”, а также шоу “Ледниковый период” и другие ТВ-проекты, на две недели создадут настоящую территорию сказки – Рождественскую кинодеревню.

На площадке пройдет выставка редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, а также всевозможные мастер-классы. Будет организована и почта Деда Мороза. А еще подготавливается насыщенная анимационная программа.

Проект “Киноелка на Мосфильме” проводится при участии благотворительного фонда Оксаны Федоровой “Спешите делать добро!”.

Даты проведения: 24 декабря 2022 – 8 января 2023

Место встречи: Москва, Мосфильмовская улица, 1, киноконцерн “Мосфильм”

Спектакль “В тридевятом царстве”

Дворец спорта “Динамо” и компания “Арт комьюнити” приглашают взрослых и детей отправиться в новогоднее путешествие по миру русских народных сказок. Зрители увидят на манеже головокружительные трюки, танцевальные номера и другие представления. На сцену выйдут актеры в комических образах главных героев сказок.

Даты проведения: 24 декабря 2022 – 7 января 2023

Место встречи: Москва, Лавочкина, 32, дворец спорта “Динамо”.

Главный Новогодний квест “Елка Победы 2023”

Детей от шести до 12 лет ждут на увлекательной игре в крупнейшем военно-историческом музее страны. Участники погрузятся в историю России – отгадают загадки, преодолеют лабиринты и коварные ловушки. В этом юным знатокам помогут ловкость и находчивость. В завершение игры команды встретятся с Дедом Морозом и зажгут Елку Победы.

В качестве организатора мероприятия выступает ФГБУК “Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945”.

Даты проведения: 24 – 31 декабря 2022

Место встречи: Москва, площадь Победы, 3, “Музей Победы”.

Кремлевская Елка 2023В этом году в Кремле состоится новогоднее представление “Заговор зеркал”. Зрители должны будут спасти Снегурочку вместе с главными героями шоу – школьниками и говорящими животными. Собравшихся будут ждать испытания в Мире изменчивых снов, Перевернутом мире, Ущелье Кривды.

Детей и их родителей удивят яркие костюмы героев, необычные декорации и световые эффекты.

Даты проведения: 25 – 31 декабря 2022

Место встречи: Москва, улица Воздвиженка, 1, Государственный Кремлевский Дворец, Большой зал