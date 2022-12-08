Мнение: Война на истощение

Путин вчера, по сути, объявил войну на истощение, когда сказал, что он, типа, сам не знает, когда “СВО” закончится. Тут надо всего на минуту вслушаться в это слово – “истощение”, чтобы ужаснуться. Блин, кого тут будут “истощать”?!

Очевидно, нас. В дурацкой надежде, что ЗАОДНО “истощится” еще и Украина – и что это, якобы, всех “нас” обрадует. То есть лозунг дня теперь такой: “Пусть мы превратимся в доходяг – но “зато” ОНИ сдохнут!!”

Порой я не верю, что живу не в дурдоме. Потому что никаких вменяемых слов для объяснения столь стремительной умственной деградации окружающих гидроцефалов найти не удается. Во-первых – сама эта мотивация, “пусть у нас повыпадают зубы и волосы, но лишь бы они…” – то есть мотивация ненависти – мне абсолютно непонятна. Откуда ненависть, идиоты? Почему вдруг вы готовы убиться апстену, лишь бы у “врага” хотя бы прыщ выскочил?

Это косплей, видимо – всё не наиграются никак в “Великую Отечественную”. Но ВОВ – там причина ненависти была хотя бы ясна: враг вероломно напал, разрушал наши города, расстреливал мирных людей, морил голодом в концлагерях… А здесь-то что? Почему ВЫ готовы терпеть муки и лишения, лишь бы украинцам было плохо? Вы взбесились, что ли? Что ВАМ сделали украинцы?

И во-вторых – ежу ведь понятно, что и в войне на истощение у РФ нет никаких шансов от слова совсем. Если бы противостояние было действительно таким – одна Россия против одной Украины – тогда да, тупое количественное превосходство должно было бы (наверно) сказаться. Но ситуация принципиально другая, налицо противостояние “одна Россия против Украины, которую снабжает и поддерживает весь мир, при том, что тот же весь мир параллельно всеми способами гнобит и давит Россию”. Какая ж, спрашивается, в таких условиях может быть “война на истощение”? Загадка для школы имбецилов – кто первый истощится, особенно учитывая, что РФ сама себя даже продовольствием в полной мере не в состоянии обеспечить?

И не оставляет недоумение – ради чего это всё? ЗАЧЕМ?? Ну, “истощит” Расея Украину, когда-то где-то, пошатываясь от голода, подпишет мирный договор, согласно которому получит город Херсон, Авдеевку и Азовское море. И? Дальше-то что? Всё разбомблено, взрослое мужское население частью разбежалось, частью повыбито, экономика лежит плашмя… И зачем тут Азовское море – утопиться в нем?

Так это и раньше можно было сделать, дебилы! У России к Азовскому морю всегда был доступ – топитесь СЕЙЧАС!!!

Невозможно. Какая-то коллективная невменяемость.