 

Мария Тарасова показала, как выглядит во время первой беременности

08.12.2022, 14:55, Разное
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Похоже, Мария Тарасова, которая совсем скоро впервые станет мамой, не собирается лишать фанатов удовольствия видеть ее новые “беременные” снимки. Накануне ведущая поделилась свежими фотографиями, на которых блистает в вечернем платье в пайетках и демонстрирует заметно подросший живот. В посте Мария призналась, что до некоторых пор “маскировала” беременность, а теперь наслаждается женственными образами. 

Сначала у меня была задача подбирать образы-маскировки, а теперь — образы, подчеркивающие женственность. В облегающих пайетках мне, конечно, нравится больше всего. Благо, впереди праздники, и такие наряды будут очень кстати! – написала она.

Беременность Марии они с возлюбленным T-Killah рассекретили неделю назад — радостную новость они сообщили в социальных сетях, опубликовав стильную фотосъемку.

Напомним, что T-Killah и Мария Тарасова (Белова) поженились 4 июля 2019 года. Спустя несколько дней после камерного бракосочетания влюбленные устроили грандиозное торжество в ресторане The Toy Moscow, где для молодоженов выступили приглашенные звезды российского шоу-бизнеса.


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