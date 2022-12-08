Мария Тарасова показала, как выглядит во время первой беременности
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Похоже, Мария Тарасова, которая совсем скоро впервые станет мамой, не собирается лишать фанатов удовольствия видеть ее новые “беременные” снимки. Накануне ведущая поделилась свежими фотографиями, на которых блистает в вечернем платье в пайетках и демонстрирует заметно подросший живот. В посте Мария призналась, что до некоторых пор “маскировала” беременность, а теперь наслаждается женственными образами.
Сначала у меня была задача подбирать образы-маскировки, а теперь — образы, подчеркивающие женственность. В облегающих пайетках мне, конечно, нравится больше всего. Благо, впереди праздники, и такие наряды будут очень кстати! – написала она.
Беременность Марии они с возлюбленным T-Killah рассекретили неделю назад — радостную новость они сообщили в социальных сетях, опубликовав стильную фотосъемку.
Напомним, что T-Killah и Мария Тарасова (Белова) поженились 4 июля 2019 года. Спустя несколько дней после камерного бракосочетания влюбленные устроили грандиозное торжество в ресторане The Toy Moscow, где для молодоженов выступили приглашенные звезды российского шоу-бизнеса.
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