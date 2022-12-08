Мария Тарасова показала, как выглядит во время первой беременности

Похоже, Мария Тарасова, которая совсем скоро впервые станет мамой, не собирается лишать фанатов удовольствия видеть ее новые “беременные” снимки. Накануне ведущая поделилась свежими фотографиями, на которых блистает в вечернем платье в пайетках и демонстрирует заметно подросший живот. В посте Мария призналась, что до некоторых пор “маскировала” беременность, а теперь наслаждается женственными образами.

Сначала у меня была задача подбирать образы-маскировки, а теперь — образы, подчеркивающие женственность. В облегающих пайетках мне, конечно, нравится больше всего. Благо, впереди праздники, и такие наряды будут очень кстати! – написала она.

Беременность Марии они с возлюбленным T-Killah рассекретили неделю назад — радостную новость они сообщили в социальных сетях, опубликовав стильную фотосъемку.

Напомним, что T-Killah и Мария Тарасова (Белова) поженились 4 июля 2019 года. Спустя несколько дней после камерного бракосочетания влюбленные устроили грандиозное торжество в ресторане The Toy Moscow, где для молодоженов выступили приглашенные звезды российского шоу-бизнеса.