Роберт Дауни-младший рассказал, кто подсадил его на запрещенные вещества

Шокирующие подробности непростого детства звезды “Мстителей” стали известны из документального фильма о жизни и карьере его отца, режиссера Роберта Дауни-старшего. В ходе повествования Дауни-младший, который выступил продюсером картины вместе со своей женой Сьюзен, рассказал, как пристрастился к наркотикам в раннем возрасте. Однажды, играя в покер, отец увидел, как его 6-летний сын делает глоток белого вина, и вместо этого предложил мальчику покурить.

С моей стороны было крайне идиотским поступком поделиться этим со своим ребенком. Сейчас я просто счастлив, что он жив, – раскаялся покойный Дауни-старший в интервью документалистам.

Я думаю, было бы упущением не обсудить его влияние на меня, – отметил Дауни-младший. – Боже, я бы с удовольствием пропустил эту дискуссию.

Отметим, что в свое время из-за пагубных пристрастий Роберт Дауни-младший чуть было не лишился карьеры в Голливуде. По драматизму его история не уступает даже самым крутым кинолентам. К 8-ми годам у актера сформировалась зависимость от запрещенных веществ, а к 30-ти он перешел на тяжелые наркотики. В конце 90-х актер метался между съемочной площадкой и реабилитационным центром, регулярно попадая за решетку из-за своих нетрезвых выходок. В 1997-м он был заключен в Центральную тюрьму округа Лос-Анджелес на 113 дней, после чего направлен на 120-дневную программу реабилитации. Нарушив условия, Дауни снова попал за решетку, на этот раз на 3 года.

В 2003 году Роберт встретил свою будущую жену, кинопродюсера Сьюзан Левин — именно она сыграла решающую роль в избавлении актера от наркозависимости. Возлюбленная поставила Дауни-младшему ультиматум, что выйдет за него, только если он завяжет с вредными привычками. В 2005 году супруги связали себя узами брака, и с тех пор актер больше не возвращался к темному прошлому. Он регулярно занимается медитацией и кунг-фу и ведет здоровый образ жизни.

Отец актера, Роберт Дауни-старший скончался в возрасте 85-ти лет в июле 2021 года после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона.