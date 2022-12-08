SwebbTV – мы сказали «нет» — Венгрия отказалась обучать украинских военных

В Венгрии отказались обучать украинских солдат, пишет SwebbTV. Как отметили в МИДе страны, «венгры хотят двигаться не к войне, а к миру». Тем не менее, остальные члены ЕС продолжают военную подготовку бойцов ВСУ.



AP

Евросоюз уже начал подготовку тысяч украинских солдат для борьбы с Россией на поле боя. Однако Венгрия продолжает отказываться от участия в военной миссии и резко критикует методы ЕС по улаживанию конфликта на Украине, и заявляет, что вместо этого хочет мира, пишет SwebbTV.

Ранее этой осенью в ЕС объявили, что на европейской земле будут обучены 15 тыс. украинских солдат, которых затем отправят на фронт против России, и эта военная подготовка уже идёт. По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, на прошлой неделе Евросоюз начал подготовку 1.100 военнослужащих в различных тренировочных лагерях в Европе. «В этой миссии участвуют двадцать государств-членов. Это самая масштабная военная миссия, которую ЕС когда-либо предпринимал для кого бы то ни было», — заявил Боррель. По его словам, эта миссия создаст дополнительные возможности для обучения с целью удовлетворения потребностей Украины, напоминает SwebbTV.

Тем не менее одна страна не согласна с этим и это — Венгрия. «Некоторые европейские страны обучают украинских солдат. В Венгрии этого делать не будут. Мы сказали «нет». Мы хотим двигаться не к войне, а к миру», — заявил госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, слова которого приводит SwebbTV.