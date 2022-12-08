 

Мнение: НО

08.12.2022, 13:05, Разное
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«Будущее все равно наступит», а мы, остающиеся в России журналисты редакции «Новой газеты», все равно выпустили «НОвую рассказ-газету». Это уже десятый выпуск. И он уже в продаже.

Что внутри?

Валерий Ширяев. «Ответственности с офицеров никто не снимал». Расследование преступлений своих военнослужащих — дело чести любой армии.

Татьяна Брицкая изучила биографии топовых «военкоров» и выяснила, кто дирижирует «народным хором».

Слава Тарощина. Добродеев. Невыученные уроки. Этапы большого пути: от «информационной заточки» до информационного беспилотника «Герань-2».

Полемические заметки Бориса Вишневского — о политической «удалёнке».

Внутри и мой текст о том, в чем конкретно обвинили Зиявудина Магомедов и за какие эпизоды приговорили к 19 годам колонии строгого режима, лишив государственных наград – орденов Дружбы и Почета.

По этому же уголовному делу Магомед Магомедов приговорен к 18 годам колонии. Глава компании «Интекс» Артур Максидов и бывший директор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергей Поляков приговорены к 12 годам колонии. Экс-начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов приговорен к 10 годам колонии общего режима. Генеральный директор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров получил 7 лет колонии общего режима.

Версию, почему Зиявудин Магомедов а вместе с ним и другие фигуранты попали под каток уголовного преследования изложил в выпуске «НОвой ВИДЕОгазеты»:

Источник: Ирек Муртазин


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