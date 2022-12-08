Total red: идеальный рождественский образ от Дженнифер Лопес

53-летняя Дженнифер Лопес готовится к праздникам. На днях поп-дива опубликовала в своем блоге новые снимки, на которых продемонстрировала монохромный рождественский образ. На фото певица позирует в красном жакете Max Mara, широких брюках карго в тон и дутых сапогах на каблуке от собственного бренда DSW. Яркий аутфит Джей Ло завершила футуристичными солнечными очками и стеганой сумкой Valentino с выгравированной на ней монограммой своего имени.

Это уже начинает походить на Рождество, – написала она в посте.

В конце ноября Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые отметили День благодарения в статусе мужа и жены. Тогда же певица дала интервью музыкальному журналисту Зейну Лоу — она вспомнила 2000-е и рассказала о первом разрыве с Беном, признавшись, что для нее это был настоящий удар.

Также в ноябре стало известно, что Лопес готовит к релизу новый альбом под названием “This Is Me… Now”, который станет ее первой полноформатной пластинкой за последние 9 лет.