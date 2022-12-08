 

Шарлиз Терон, Марго Робби, Пэрис Хилтон и другие гости ежегодного завтрака The Hollywood Reporter

08.12.2022, 12:08, Разное
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В минувшую среду в роскошном нью-йоркском отеле Fairmont Century Plaza состоялся ежегодный завтрак издания The Hollywood Reporter, получивший название Women in Entertainment. На мероприятии журнал наградил лидеров мнений из списка 100 самых влиятельных женщин в индустрии развлечений. На ковровой дорожке появились многие звезды кино, музыки и телевидения, включая Шарлиз Терон, Марго Робби, Пэрис Хилтон, Джейми Ли Кертис, Иссу Рэй, а также Бруклина Бекхэма с супругой Николой Пельтц и других. Собрали самых ярких гостей ниже.

Шарлиз Терон в DiorМарго Робби в GucciПэрис ХилтонИсса Рэй в Hervé LégerДжейми Ли КертисБруклин Бекхэм и Никола Пельтц


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