Шарлиз Терон, Марго Робби, Пэрис Хилтон и другие гости ежегодного завтрака The Hollywood Reporter

В минувшую среду в роскошном нью-йоркском отеле Fairmont Century Plaza состоялся ежегодный завтрак издания The Hollywood Reporter, получивший название Women in Entertainment. На мероприятии журнал наградил лидеров мнений из списка 100 самых влиятельных женщин в индустрии развлечений. На ковровой дорожке появились многие звезды кино, музыки и телевидения, включая Шарлиз Терон, Марго Робби, Пэрис Хилтон, Джейми Ли Кертис, Иссу Рэй, а также Бруклина Бекхэма с супругой Николой Пельтц и других. Собрали самых ярких гостей ниже.

Шарлиз Терон в Dior Марго Робби в Gucci Пэрис Хилтон Исса Рэй в Hervé Léger Джейми Ли Кертис Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц