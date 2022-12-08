В продажу поступил доступный российский ноутбук Unchartevice 6540 с ОС Astra Linux

В продажу поступил доступный ноутбук Unchartevice 6540 с отечественной ОС Astra Linux. При том, что комплектующие гаджета не все российского производства, он станет ступенькой в процессе отказа от Windows в масштабах страны.

В РФ продолжают внедрять меры отказа от западных технологий, заменяя их технологиями из Азии, а также собственного производства. В продажу на территории страны поступил первый доступный ноутбук, работающий на операционной системе Astra Linux. Unchartevice 6540 стоит порядка 40 тысяч рублей, при этом он оснащен полноценным SS-диском на 256 гигабайт и 16-гигабайтным чипом оперативной памяти. Быстродействие и мощность гаджету придает процессор AMD Ryzen, вышедший в 2020 году и еще не потерявшем свою актуальность на рынке технологий. Построенная по 14-нанометровому техпроцессу платформа работает на частоте от 1,2 до 3,5 ГГц и имеет невысокий уровень тепловыделения в 15 Вт.

Дисплей ноутбука диагональю в 14,1 дюйма выполнен по технологии IPS, кроме того, для удобства пользователя в устройстве присутствует подсветка клавиатуры. Металлический корпус и прочные шарниры придают девайсу надежность и обеспечат защиту корпуса и около миллиона открытий и закрытий. Операционная система Unchartevice 6540 Astra Linux, разработанная российскими программистами, будет получать регулярные обновления.

В аппарате установлены два стереодинамика, аккумуляторная батарея объемом в 6000 мАч обеспечивает почти шесть часов работы без подзарядки. Оборудован ноутбук Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802/11ac (Wi-Fi 5), HDMI-гнездом, парой USB-A 3.2, USB-C и USB-A 2.0. К Unchartevice 6540 можно подключать наушники, предусмотрен в нем и слот под карты памяти формата microSD. При этом не все комплектующие ноутбука были произведены в Российской Федерации. Unchartevice 6540 содержит планку SODIMM DDR4 и SSD от южнокорейской корпорации Samsung. Приобрести лэптоп можно сразу на нескольких торговых интернет-площадках, например, Nevateka, Xcom-Shop и Pleer.ru.