 

Дженнифер Лоуренс о материнстве: “Я чувствую себя ужасно”

08.12.2022, 10:38, Разное
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32-летняя Дженнифер Лоуренс стала героиней специальной рубрики издания Variety “Актеры об актерах”, где откровенно поговорила с коллегой Виолой Дэвис о личном. Лоуренс рассказала о родительском опыте и решении создать семью, отметив, что всегда очень боялась “все испортить”.  

Каждый день, будучи мамой, я чувствую себя ужасно. Я чувствую себя виноватой, – призналась она. – Я играю с сыном и думаю: “Это то, чем он хочет заниматься? Что, если ему холодно? Что, если он заболеет? Достаточно ли этого? Достаточно ли это развивает его мозг?”.

Кадр из “Голодных игр”

Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой в феврале этого года. Актриса родила мальчика по имени Сай от своего супруга Кука Марони. Имя и пол малыша она раскрыла в интервью октябрьскому номеру Vogue. А в сентябре она впервые после рождения первенца вышла в свет.

О беременности звезды “Голодных игр” СМИ заговорили в сентябре 2021 года, однако сама актриса эти публикации не комментировала. Впервые она вышла на публику с округлившимся животом в начале октября: вместе с коллегой Эми Шумер актриса пришла на митинг за право женщин на безопасное прерывание беременности, который прошел в Нью-Йорке. И после этого папарацци начали время от времени “ловить” ее во время прогулок и занятий спортом.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони вместе с лета 2018 года. Пара обручилась в феврале 2019-го, а в октябре в условиях строжайшей секретности связала себя узами брака. Свадьба прошла в старинном особняке Belcourt Castle в Ньюпорте.

Кадр из фильма “Серена”


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