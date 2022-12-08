Смольный закупает новую спецтехнику, но снегоуборочных машин становится все меньше

Для уборки снега на улицах Северной столицы накануне, 7 декабря, было выведено всего лишь 842 единицы спецтехники на фоне прошедшего снегопада и 8 балльных пробок на дорогах в утренний «час пик». Такие данные были указаны Комитетом по благоустройству Петербурга в соцсетях. Причем днем ранее очисткой городских территорий от снежных осадков, по информации ведомства, занимались 863 машины. Однако по состоянию на 09:00 утра 6 декабря интерактивная карта мегаполиса на сайте Смольного показывала только 323 единицы работающей специальной техники.

Проведя анализ данных городского Комитета по благоустройству, журналисты обратили внимание, что минувшей зимой для уборки петербургских улиц было задействовано больше спецтехники, чем применяется в текущем сезоне. Напомним, в конце 2021 года в администрации губернатора Александра Беглова стабильно рапортовали о выводе коммунальщиками свыше 1000 машин ежедневно. При этом даже такое количество техники не помогло предотвратить «нежный коллапс» и в городе на Неве несколько месяцев лежали большие сугробы, а на дорогах образовывались многокилометровые пробки.

Стоит отметить, что еще до первых снегопадов в Смольном анонсировали масштабное обновление парка снегоуборочной техники и закупку различного оборудования. Чиновники из команды губернатора Александра Беглова заявляли, что делается это для того, чтобы не допустить повторения ошибок прошлой зимы. Но по непонятным причинам на улицах мегаполиса уборку провидит меньше машин, чем в минувшем сезоне. При этом в Сети появилось фотография, на которой видны несколько десятков присыпанных снегом тракторов, которые почему-то не выводятся на борьбу с последствиями череды снегопадов.

В экспертном сообществе отмечают, что для обеспечения своевременной уборки улиц Санкт-Петербурга городу требуется по меньшей мере порядка 2000 единиц спецтехники. При том, что правительство Северной столицы неоднократно отчитывалось о закупке новых машин, с наступлением холодов обещанная техника куда-то «пропала» и петербуржцы жалуются на очередной «снежный коллапс».