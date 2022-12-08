 

Война за пространство: лайфхаки для маленьких квартир

08.12.2022, 9:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недостаток пространства – извечная проблема жителей маленьких квартир. Порой в доме не хватает места не то что бы для новой мебели – даже торшер или напольный цветок некуда поставить. Зачастую территорию съедает неправильная планировка. И тогда начинается война за квадратные метры.

Конечно, нельзя взять и по взмаху волшебной палочки сделать квартиру больше, но освободить имеющуюся территорию или хотя бы расширить ее визуально вполне возможно. Для этого следует знать несколько маленьких, но очень важных хитростей.

ГАММА И СТИЛЬ

Первый лайфхак касается цветов интерьера. Чтобы придать дому уюта, лучше отказаться от ярких цветов. Отдать предпочтение следует монохромной гамме. Белый, бежевый и другие светлые оттенки визуально увеличивают пространство. Больше трех красок лучше вообще не использовать.

Вообще маленькая квартира в идеале должна быть выдержана в едином стиле. Категорически не рекомендуется миксовать принты и декоративные элементы. Используйте однотонные обои и ткани для облегчения пространства.

ШТОРЫ

Откажитесь от классических тяжелых штор в пользу римских или жалюзи. Так вы сможете освободить функциональное пространство вокруг окон, повесить там полочку, картину или небольшую вазу с растением.

ПОЛКИ

Помните, что любое закрытое пространство можно измерить не только в квадратных, но и в кубических метрах. Это значит, что при недостатке площади следует использовать пространство под потолком, например, повесив верхние полки.

МЕБЕЛЬ

Очевидный совет: избавитесь от лишней мебели, чтобы освободить пространство в малинкой квартире. Замените массивные громоздкие стулья на складные. На кухне поставьте узкую барную стойку вместо обеденного стола. Журнальный столик в гостиной вообще не нужен! Купите лучше деревянный подлокотник для дивана.

Кстати, мебель можно изготовить на заказ по точным размерам комнат, чтобы даже лишние сантиметры не занимали пространство. А еще можно выбрать функциональную мебель, например, высокую кровать с ящиками для хранения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05.21 / Как дезодорировать деревянную мебель и избавиться от посторонних запахов. Поможет перекись, кофейная гуща и сода

31.10.22 / С лампасами, принтом, сборкой: трендовые тенденции сапог на зимний сезон – 2022-2023

29.08.22 / Не только «красивые слова» — глава СДПГ потребовал от Хабека провести «работу над ошибками» по газовому сбору

13.08.22 / Мнение: Украина будет вынуждена просить у Москвы перемирия

24.10.22 / Как вписать модные джинсы осени в свой вечерний образ: секреты создания луков

06.09.20 / Франция: старшего офицера подозревают в шпионаже в пользу России

12.10.21 / Скандалы: Коммунистов зажали в лифте

14.03.22 / Блонд станет главной тенденцией весны-2022: как осветлить волосы любой длины и надолго сохранить их красоту

19.11.21 / Пациент ни жив ни мертв

18.10.22 / В Москве машинист метрополитена на поезде скрылся от сотрудника военкомата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика