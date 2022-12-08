 

Экономист допустил рост биткоина при его легализации в качестве реального платежного средства

08.12.2022, 9:40, Разное
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Финансовый аналитик Михаил Беляев оценил вероятность роста курса рухнувшего ранее Биткоина. Эксперт допускает повышение стоимости криптовалюты при ее легализации в качестве реального платежного средства.

После пика майнинга биткоина и других аналогичных видов виртуальной валюты ее производство пошло на спад. Сейчас криптовалюта в основном продается или покупается, что повлияло и на ее курс. Вчера стоимость одного биткоина опустилась ниже 17 тысяч долларов. Из-за этого популярный ранее способ инвестиций стал сомнительным, многие россияне сомневаются в целесообразности покупки таких денежных средств. По мнению Михаила Беляева, вкладывать в биткоин, как средство пассивного дохода пока нет смысла.

Эксперт по финансам сомневается в том, что такая валюта снова поднимется в стоимости. Кандидат экономических наук и финансовый аналитик допускает, что при определенных условиях ставка крипты может вырасти, но шансы такого сценария крайне малы. Кроме того, напоминает Михаил Беляев, купить что-либо за биткоины пока не возможно. И только после того, как они будут легализованы в качестве реального платежного средства, ситуация сможет улучшиться

Однако надеяться на то, что за биткоин можно будет получить порядка 65 тысяч долларов не стоит. Рост мог стимулировать майнинг криптовалюты, однако вследствие регулировки законодательства во многих странах мира он замедлился. Стоит при этом отметить, что один из известных венчурных инвесторов, Тим Дрейпер, основавший компанию Draper Fisher Jurvetson, предположил скачок цены на крипту в следующем году до четверти миллиона долларов за единицу.


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