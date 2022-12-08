С блестками, принтами и даже дырами: трендовые зимние колготки

Ежегодно с приходом зимы модницы начинают носить колготки. Сегодня колготы выполняют не только практичную функцию, но также помогают создать креативный стильный лук и сделать образ завершенным и более гармоничным. Рассматриваем тренды зимы 2022-2023.

Плотные непрозрачные

Утеплиться в холодную погоду помогут плотные непрозрачные колготы. Вы можете придерживаться классики и выбирать черный колготы, а можете создать экстравагантный образ с помощью вещи красного или любого другого яркого цвета. Такие колготы можно включать в любой повседневный или вечерний образ, сочетать их с любой одеждой и обувью.

С блестками

Простые капроновые черные или бежевые колготы не теряют своей актуальности из года в год. Это вневременная классика, поэтому вы можете включать такие вещи в свой лук. Но если нужно освежить образ, тогда рассмотрите вариант черных капроновых колготок с блестками. Это прекрасное решение как для вечернего праздничного лука.

С принтами

Принтованные колготы были в моде в девяностые годы, однако со временем совсем перестали пользоваться спросом. Сейчас, на волне ностальгии по прошлым беззаботным временам такие колготы вновь привлекли внимание дизайнеров и модниц.

Если говорить об актуальных рисунках, то можно выделить абстракцию и геометрические узоры. Очень стильно и по-молодежному смотрятся «шахматные» колготы.

Это прекрасный вариант как для создания игривого и дерзкого образа для вечеринки. Больше всего колготы с подобными принтами подходят для молодежи, а вот более зрелым женщинам лучше отказаться от таких в пользу нейтральных однотонных.

С имитацией чулок

Необычно и оригинально смотрятся колготы с имитацией чулок. Или с имитацией ажурных капри с носочками. Благодаря такому рисунку можно создать кокетливо-романтичный образ. Лучше всего сочетать колготы с таким рисунком с элегантной длинной верхней одеждой. Например, с пальто или плащом. Из обуви подойдет что-то элегантное: например, остроносые туфли или ботильоны на каблуках.

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С дырками

Дерзкий рокерский образ прекрасно дополнят колготы с дырками. Их можно сочетать с короткими шортами: кожаными или из денима. Из обуви больше подойдут ботинки в армейском стиле на массивной подошве. Чтобы лук получился завершенным, в качестве верха отдайте предпочтение кожаной куртке-косухе или кожаному плащу. В данном случае образ тотал блэк будет смотреться более эффектно.

С имитацией шнуровки

Оригинальное решение в контексте образа для вечеринки или лука в стиле кэжуал — это колготы с имитацией шнуровки. Плюс такого дизайна в том, что визуально он делает ноги стройнее и длиннее. Из минусов можно выделить наличие открытых участков кожи. В таких колготах может быть реально прохладно на улице, поэтому в них лучше находиться в помещении.

Со стразами и необычным рисунком

Колготы могут быть украшены не только блестками, но также и стразами. Очень лаконичный дизайн получается при наличии двух страз в области коленок. Оригинальный принт в виде двух соединенных частей колгот помогает создать яркий самобытный образ. Обязательно обращайте внимание на нестандартные рисунки на колготах — такие вещи однозначно нельзя упускать из виду, ведь с их помощью можно презентовать самые эксцентричные луки.

С бантиками

Мило и кокетливо смотрятся колготы, украшенные бантиками из велюровой ткани сзади. Безусловно, такую красоту прятать нельзя, поэтому придется подбирать короткую одежду. Например, мини-юбку или короткое платье. Такие колготы лучше всего впишутся в нарядный праздничный образ для посещения вечеринки. Их преимущество также заключается в том, что визуально они удлиняют ноги. А это означает, что вы будете казаться выше и стройнее.