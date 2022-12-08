Инфогигиена: как жить в мире плохих новостей, соцсетей и фейков?

Очень важно соблюдать персональную

информационную гигиену, оберегая себя от инфофастфуда. Пользователь интернета в возрасте

от 16 до 64 лет в среднем проводит в онлайне

6 ч. 43 мин. каждый день.

Бездумное пролистывание ленты и поиск информации по

волнующей тебя теме заставляет алгоритмы показать тебе это чаще и чаще. Выход только один: остановиться.

Проанализируй соотношение времени

в Сети и пользы от полученного в ней.

Определи

доминирующий контент. Выпиши 7 основных тем, которые попадают тебе в

ленту. Подумай, действительно ли они нужны.

Зачисти

авторов и паблики. Отпишись от каналов, которые

редко обновляются, повторяют другие, пишут новости, вызывающие негативные

эмоции.

Прежде чем что-то написать а свою ленту,

задай себе вопрос “Зачем?”, и если ответ удовлетворяет – действуй.

Изучи алгоритмы, добавляй только

полезные тебе новые сообщества, издания и страницы людей.

Освободившееся время потрать на хобби, о котором давно думала, но не

находила сил. В том числе больше

читай литературы, а не новостей. 6

минут чтения снижает уровень стресса на 68%.

Возьми за привычку первые несколько часов после пробуждения и перед

отходом ко сну не брать в руки телефон, не открывать социальные сети и

новостные каналы.

Отведи для интернета определенное время: сейчас полчаса новостей,

потом полчаса на интернет-магазин.

Мировые, локальные и профессиональные

новости достаточно читать раз в неделю. Каждой сфере отведи свой день недели и

строго предельное время.

Заведи правило трёх социальных сетей. Например, в телеграме читаешь

по работе, во ВКонтакте общаешься, а на ютубе смотришь лекции.

Береги свое чистое новое цифровое

пространство. Соблюдай инфогигиену, не поддавайся на провокации

информисточников, не эмоционируй понапрасну в комментах. Ну, а если вдруг все

же захотелось “по старой памяти” посмотреть видео с котиками, не ругай себя за

слабость, но защити себя и воспользуйся функцией “инкогнито” в браузере, к

примеру.