 

Инфогигиена: как жить в мире плохих новостей, соцсетей и фейков?

08.12.2022, 8:23, Разное
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Очень важно соблюдать персональную
информационную гигиену, оберегая себя от инфофастфуда. Пользователь интернета в возрасте
от 16 до 64 лет в среднем проводит в онлайне
6 ч. 43 мин. каждый день.

Бездумное пролистывание ленты и поиск информации по
волнующей тебя теме заставляет алгоритмы показать тебе это чаще и чаще. Выход только один: остановиться.

  • Проанализируй соотношение времени
    в Сети и пользы от полученного в ней.
  • Определи
    доминирующий контент. Выпиши 7 основных тем, которые попадают тебе в
    ленту. Подумай, действительно ли они нужны.
  • Зачисти
    авторов и паблики. Отпишись от каналов, которые
    редко обновляются, повторяют другие, пишут новости, вызывающие негативные
    эмоции.
  • Прежде чем что-то написать а свою ленту,
    задай себе вопрос “Зачем?”, и если ответ удовлетворяет – действуй.
  • Изучи алгоритмы, добавляй только
    полезные тебе новые сообщества, издания и страницы людей.
  • Освободившееся время потрать на хобби, о котором давно думала, но не
    находила сил. В том числе больше
    читай литературы, а не новостей. 6
    минут чтения снижает уровень стресса на 68%.
  • Возьми за привычку первые несколько часов после пробуждения и перед
    отходом ко сну не брать в руки телефон, не открывать социальные сети и
    новостные каналы.
  • Отведи для интернета определенное время: сейчас полчаса новостей,
    потом полчаса на интернет-магазин.
  • Мировые, локальные и профессиональные
    новости достаточно читать раз в неделю. Каждой сфере отведи свой день недели и
    строго предельное время.
  • Заведи правило трёх социальных сетей. Например, в телеграме читаешь
    по работе, во ВКонтакте общаешься, а на ютубе смотришь лекции.

    • Береги свое чистое новое цифровое
    пространство. Соблюдай инфогигиену, не поддавайся на провокации
    информисточников, не эмоционируй понапрасну в комментах. Ну, а если вдруг все
    же захотелось “по старой памяти” посмотреть видео с котиками, не ругай себя за
    слабость, но защити себя и воспользуйся функцией “инкогнито” в браузере, к
    примеру.


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