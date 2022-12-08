Мнение: На День Юриста

Текст написан Михаилом Беньяшем, “адвокатом – иностранным агентом”.

“Когда в 2017 году я писал свой первый «на день юриста», то казалось, что хуже быть не может.

Как наивны мы тогда были!

К слову, коллеги. У вас как там, налито? Хотите тост-напоминалку на день юриста?

Ловите: День юриста в России учреждён президентом, отдавшим приказ обстрелять Киев из крылатых ракет.

И сразу чокаться перехотелось, да?

Ещё хотите? Вот вам: День юриста введён президентом, при котором Россия денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека.

Если и этого мало, тогда:

День юриста учреждён президентом, принявшим «закон Димы Яковлева», введшим такие «правовые» термины, как «иностранный агент», «нежелательная организация» и создавшим культ из преследования вообще всех несогласных.

А при каком президенте в Уголовный кодекс вошла административная преюдиция, а реализация конституционного права на собрание превратилась в преступление?

При каком президенте Роскомнадзор обернулся полноценным органом цензуры, который однажды за день забанил более миллиона ip адресов, чем чуть не сломал рунет? Помните историю с ключами шифрования телеграма? Ну как такое забыть?

При каком президенте были забанены экстремистские фэйсбук, Инстаграм, Твиттер, уничтожены Мемориал и Эхо Москвы, выхолощены РБК, Комерсант, Ведомости. От-иноагенченные Дождь, Новая, Медиазона вынуждены бежать и вещать из-за рубежа?

Чьих рук это дело?

А при каком президенте, сведения о фактах стали доказываться не фото – видео документами, а пресс-релизами Министерства обороны? При ком срока огромные опять поплыли в этапы длинные?

При каком президенте Россия переживает волны эмиграции одну за другой, одну за другой?! Цены билета Адлер-Ереван по 800 000 р., Верхний Ларс помните? Как стоялось в очереди граждане юристы? Ну вот то-то же.

А Пригожин по колониям при каком президенте ездить стал?

А октябрьские постановления КСа, о присоединении новых областей помните? Читали их? Вы там права как такового много нашли?

А вы, прошу прощения, юристы, точнее люди, считающие себя таковыми. Что вы делали в это время?

Мужественно стояли на очереди в Верхнем Ларсе? Ха. Ха. Ха. Вы даже лайк в инстаграме посту Навального боитесь поставить. Ничтожества.

Кстати, о Навальном. А судебные процессы недобитого Алексея помните? Не отводите глаза, господа «юристы», не отводите. Это тоже то, что в нашей стране вместо права.

Вы, что хотите сказать, что Навальный это другое?

А Яшин, Горинов, Талантов, Лиля Чанышева, Вика Петрова – это тоже другое? Вы правы. Это другое. Потому что само право в России – «это другое».

Плююсь, как каждый раз когда пишу посты на день юриста. Пальцы начинают дрожать и я сатанею от бешенства.

В стране право напалмом выжжено, а вы себя мните юристами. Ах Боже мой!

Я уже давно не юрист и тем паче не адвокат.

Мой диплом юрфака и дважды полученный статус, не стоят ровным счетом ничего.

Мы люди, говорящие на юридическом. Переводчики с прокурорского на человеческий.

Одни используют понимание этого языка, чтобы обслуживать, ставший уже окончательно людоедским, режим, другие осуществляют коммуникацию между этим режимом и безвольной, покорной совокупностью людей, по недоразумению называющейся народом.

Какие же вы юристы? Вы ни подзащитных своих защитить не можете, ни Конституцию. Что вы сделали, когда пару лет назад, всё тот же человек, взял и надругался над ней?

НИ-ЧЕ-ГО.

Когда говорят о «дне юриста», я смеюсь. Очередное лицемерие. Фикция. Имитация. Ложь.

Ну ведь смешно же: день юриста есть, а юристов нет.

Юристы. Ха. Ха. Ха (МИХАИЛ БЕНЬЯШ)