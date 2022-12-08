 

Мнение: На День Юриста

08.12.2022, 8:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Текст написан Михаилом Беньяшем, “адвокатом – иностранным агентом”.

“Когда в 2017 году я писал свой первый «на день юриста», то казалось, что хуже быть не может.

Как наивны мы тогда были!

К слову, коллеги. У вас как там, налито? Хотите тост-напоминалку на день юриста?

Ловите: День юриста в России учреждён президентом, отдавшим приказ обстрелять Киев из крылатых ракет.

И сразу чокаться перехотелось, да?

Ещё хотите? Вот вам: День юриста введён президентом, при котором Россия денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека.

Если и этого мало, тогда:

День юриста учреждён президентом, принявшим «закон Димы Яковлева», введшим такие «правовые» термины, как «иностранный агент», «нежелательная организация» и создавшим культ из преследования вообще всех несогласных.

А при каком президенте в Уголовный кодекс вошла административная преюдиция, а реализация конституционного права на собрание превратилась в преступление?

При каком президенте Роскомнадзор обернулся полноценным органом цензуры, который однажды за день забанил более миллиона ip адресов, чем чуть не сломал рунет? Помните историю с ключами шифрования телеграма? Ну как такое забыть?

При каком президенте были забанены экстремистские фэйсбук, Инстаграм, Твиттер, уничтожены Мемориал и Эхо Москвы, выхолощены РБК, Комерсант, Ведомости. От-иноагенченные Дождь, Новая, Медиазона вынуждены бежать и вещать из-за рубежа?
Чьих рук это дело?

А при каком президенте, сведения о фактах стали доказываться не фото – видео документами, а пресс-релизами Министерства обороны? При ком срока огромные опять поплыли в этапы длинные?

При каком президенте Россия переживает волны эмиграции одну за другой, одну за другой?! Цены билета Адлер-Ереван по 800 000 р., Верхний Ларс помните? Как стоялось в очереди граждане юристы? Ну вот то-то же.

А Пригожин по колониям при каком президенте ездить стал?

А октябрьские постановления КСа, о присоединении новых областей помните? Читали их? Вы там права как такового много нашли?

А вы, прошу прощения, юристы, точнее люди, считающие себя таковыми. Что вы делали в это время?

Мужественно стояли на очереди в Верхнем Ларсе? Ха. Ха. Ха. Вы даже лайк в инстаграме посту Навального боитесь поставить. Ничтожества.

Кстати, о Навальном. А судебные процессы недобитого Алексея помните? Не отводите глаза, господа «юристы», не отводите. Это тоже то, что в нашей стране вместо права.
Вы, что хотите сказать, что Навальный это другое?

А Яшин, Горинов, Талантов, Лиля Чанышева, Вика Петрова – это тоже другое? Вы правы. Это другое. Потому что само право в России – «это другое».

Плююсь, как каждый раз когда пишу посты на день юриста. Пальцы начинают дрожать и я сатанею от бешенства.

В стране право напалмом выжжено, а вы себя мните юристами. Ах Боже мой!

Я уже давно не юрист и тем паче не адвокат.
Мой диплом юрфака и дважды полученный статус, не стоят ровным счетом ничего.

Мы люди, говорящие на юридическом. Переводчики с прокурорского на человеческий.

Одни используют понимание этого языка, чтобы обслуживать, ставший уже окончательно людоедским, режим, другие осуществляют коммуникацию между этим режимом и безвольной, покорной совокупностью людей, по недоразумению называющейся народом.

Какие же вы юристы? Вы ни подзащитных своих защитить не можете, ни Конституцию. Что вы сделали, когда пару лет назад, всё тот же человек, взял и надругался над ней?

НИ-ЧЕ-ГО.

Когда говорят о «дне юриста», я смеюсь. Очередное лицемерие. Фикция. Имитация. Ложь.

Ну ведь смешно же: день юриста есть, а юристов нет.

Юристы. Ха. Ха. Ха (МИХАИЛ БЕНЬЯШ)

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08.22 / Жилье размером с кухню: в России нашли города с крошечными квартирами

04.11.22 / “Было душевно, здорово, весело”: жена Игоря Николаева объявила о разводе

01.07.21 / Петров и Боширов с помошниками?

04.03.22 / Натуральный крем для сухой кожи – проще простого: рецепт из трех ингредиентов

12.11.21 / Елена Ленская рассказала, как начинался ее роман с Владимиром Пресняковым и почему они расстались

20.01.22 / Один развелся по указу матери, а второй набил ее лицо на полспины: как живут сыновья Поплавской

25.11.20 / Скандалы: Черноморский тупик

10.07.22 / Неправильная основа или слишком яркий макияж: 11 ошибок, из-за которых косметика не держится на лице весь день

25.07.22 / Cемьи двух американских наёмников подтвердили факт их гибели в Донбассе

13.07.21 / Россия вернулась и стало немного лучше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика