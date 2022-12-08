Доклад ООН свидетельствует о многочисленных преднамеренных убийствах украинцев российскими военными

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08.12.2022, 7:51, Новости дня
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В первые недели вторжения в Украину российские вооруженные силы совершили суммарные казни и нападения, которые привели к гибели сотен мирных жителей.

Об этом в среду заявила глава Мониторинговой миссии ООН в Украине Матильда Богнер, представляя новый доклад. Документально подтверждено 441 убийство.

Война Путина в Украине - убийства мирных гражданВ новом докладе Миссии детально описываются случаи убийства российскими солдатами жителей городов и деревень в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины с 24 февраля по 6 апреля 2022 года. Суммарная казнь – юридический термин, означающий казнь, которую приводят в исполнение без справедливого суда или на основании быстрого и неудовлетворительного административного процесса. То есть, с юридической точки зрения речь идет об преднамеренном убийстве.

По словам Богнер, суммарные казни, о которых говорится в отчете, могут быть квалифицированы как военное преступление. Они совершались в нескольких населенных пунктах, одни города пострадали более других. Одним из них стала Буча, которую российские войска удерживали с 5 по 30 марта. За это время, согласно задокументированным Миссией данным, там были убиты 73 человека, включая 16 женщин и 3 детей. Еще 105 сообщений об убийствах в Буче в настоящее время проверяются сотрудниками Мониторинговой миссии.

Как отметила Богнер, российские военные часто совершали суммарные казни на контрольно-пропускных пунктах.

– К фатальным последствиям для человека могли привести текстовое сообщение на телефоне, элемент военного обмундирования при себе или свидетельство о службе в армии в прошлом, – сообщила она.

Согласно докладу, к настоящему моменту ООН задокументировала насильственную смерть в первые шесть недель после вторжения 441 мирного жителя трех областей Украины, включая 72 женщины и 28 несовершеннолетних. Авторы отчета предупреждают, что реальные цифры, скорее всего, намного выше, так как 198 сообщений все еще проходят проверку.

В докладе также приводятся случаи, когда российские войска совершали неизбирательные нападения, игнорируя принцип защиты гражданского населения в условиях боевых действий.

– Гражданские лица подвергались атакам на дорогах, когда они передвигались из одного населенного пункта в другой, в том числе пытаясь бежать от насилия, – добавила Богнер.

Эксперты ООН тщательно изучили сто случаев убийства, 57 из которых, согласно выводам Миссии, соответствуют определению суммарной казни. Тридцать из этих убийств были совершенны в местах содержания под стражей, и еще 27 жертв были убиты на месте вскоре после того, как оказались под контролем российских военных.

– У многих убитых – связанные за спиной руки и простреленная голова, – сообщила глава Мониторинговой миссии. 88 процентов жертв суммарных казней составляют мужчины и мальчики.

Как отмечают авторы доклада, чтобы виновные понесли ответственность, предстоит еще многое сделать. Хотя прошло уже много месяцев после первых сообщений об этих преступлениях, в Управлении по правам человека не располагают данными о том, что власти РФ активно расследуют эти случаи или привлекли к ответственности виновных. Матильда Богнер призвала Россию без промедления приступить к такому расследованию.


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