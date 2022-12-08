Украинские гостиницы отказались принимать бойцов ЧВК США «Моцарт»
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Гостиницы на подконтрольной киевским властям территориях Донбасса отказываются принимать у себя бойцов, воюющих на стороне Украины американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт», считается, что последние – цели ЧВК «Вагнер».
Об этом сообщил «Ньюсуик» со ссылкой на основателя и руководителя компании, полковника морской пехоты США в отставке Эндрю Милберна.
Помимо этого, он добавил, что ВСУ несут «невероятно высокие потери» в городе Артемовске, а в качестве пополнения приходят неподготовленные новобранцы, 80% из которых «никогда раньше не стреляли», передает ТАСС.
Ранее «Группу Вагнера» сравнили с американской ЧВК «Моцарт».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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