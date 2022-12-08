Украинские гостиницы отказались принимать бойцов ЧВК США «Моцарт»

Гостиницы на подконтрольной киевским властям территориях Донбасса отказываются принимать у себя бойцов, воюющих на стороне Украины американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт», считается, что последние – цели ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщил «Ньюсуик» со ссылкой на основателя и руководителя компании, полковника морской пехоты США в отставке Эндрю Милберна.

Помимо этого, он добавил, что ВСУ несут «невероятно высокие потери» в городе Артемовске, а в качестве пополнения приходят неподготовленные новобранцы, 80% из которых «никогда раньше не стреляли», передает ТАСС.

Ранее «Группу Вагнера» сравнили с американской ЧВК «Моцарт».

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