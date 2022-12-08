Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару

Рубль в начале торгов четверга слабеет к доллару, юаню и евро: доллар по 63 рубля, юань – по 9,018 рубля, евро – по 66,22 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7.15 мск растет на 25 копеек – до 63 рублей, юаня – на 1,3 копейки, до 9,018 рубля, евро – на 14 копеек, до 66,22 рубля, передает РИА «Новости».

Днем ранее курс доллара по отношению к рублю на открытии Московской биржи в сравнении с уровнем закрытия накануне остался прежним, евро снизился на 10,5 копеек.

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