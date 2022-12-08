Люди-тюлени из Шотландии и Ирландии

Селки (или шелки) это популярный персонаж шотландских легенд и сказок. Они представляют собой тип оборотня – получеловек-полутюлень. Чаще всего это женщины, но иногда и мужчины.

Типичные истории о селки повествуют о том, что мужчина однажды замечает, что одна девушка ведет двойную жизнь, и когда он следит за ней, то видит, что она идет на берег моря и надевает шкуру тюленя, превращаясь в животное.

Поплавав, девушка возвращается обратно, сбрасывает шкуру тюленя и превращается в человека. Мужчина затем крадет шкуру, чтобы девушка навсегда осталась человеком, что приводит ее в ужас.

Далее мужчина обещает вернуть шкуру, если девушка станет его женой, но не выполняет обещание, что как правило заканчивается трагедией – жена тайком выкрадывает свою шкуру и уплывает в море, но сталкивается там со своим мужем, который не узнает ее и убивает, приняв за обычного тюленя.

В других вариантах этой легенды могут фигурировать общие дети, которых жена тоже превращает в тюленей, забрав с собой в море, и которых убивает их отец, приняв за животных.

Подобные мотивы встречаются и в других культурах, но нигде они не стали настолько значимой частью народной мифологии, как в Шотландии, прилегающих территориях (Шетландские и Оркнейские острова), а также Ирландии. Истории о селки встречаются и в Исландии, а также на Фарерских островах.

В 2014 году вышел прекрасный ирландский мультфильм “Песнь моря”, пронизанные темой легенд о селки и рассказывающий о семье, в которой и мать и дочь тайно перевоплощались в тюленей.

Селки обычно очень миролюбивые и игривые существа, а в человеческом обличье еще и необыкновенно красивы (что и притягивает к ним человеческих мужчин). Они любят играть в воде, недалеко от берега, но стараются держаться подальше от людей.

Слово “селки” происходит от “селч”, что означает “серый тюлень”. Серые тюлени в изобилии встречаются у скалистых берегов Шотландии и Ирландии. Многие историки согласны с тем, что легенды о селки относятся к очень ранней шотландской культуре.

В легендах одним из признаков того, что женщина или мужчина является скрытым селки, называлось то, что у них были очень темные волосы и темные глаза. Среди шотландцев и ирландцев в те времена таких было очень мало, в основном они являлись рыжеволосыми, светловолосыми или шатенами с голубыми или серыми глазами.

Есть теория, что тысячелетия назад шотландские и ирландские рыбаки время от времени встречали в воде темноволосых испанцев, которые выжили после кораблекрушения, и забирали их в свои поселения, а позже стали считать оборотнями.

Возможно также, что в какой-то момент до Северного моря могли доплывать саамские (Финляндия) рыбаки, которые одевались в тюленьи шкуры и издалека выглядели неуклюжими, низкорослыми и коренастыми людьми-тюленями.

Так или иначе, точно никто не знает, откуда и когда возникли легенды о селки. Но если верить, что легенды о русалках сложились у рыбаков из-за того, что они регулярно встречали в морях ламантинов, дельфинов или иных крупных млекопитающих, то можно поверить и в это.

К слову, следует отличать селки от русалок, так как русалки не считаются оборотнями, а вот селки могут равнозначно жить и как тюлень и как человек.

Историй о селки-мужчинах немного, но они имеют куда более жесткий тон, чем истории о селки-женщинах. В легендах рассказывают, что селки-мужчины заманивают в море одиноких женщин и потом их больше никто не видел. Превращают ли они этих женщин насильно в тюленей или убивают, неизвестно.

Есть некоторые приметы, по которым можно распознать селки, живущую среди людей как человек. У ее детей, якобы, на пальцах есть перепонки, их кожа очень бледная, сильно трескается и от них сильно пахнет рыбой.

Историки считают, что подобные рассказы появились после того, как люди сталкивались с некоторыми врожденными аномалиями, к примеру ребенок рождался с уродливыми пальцами, у которых были перепонки, или срощенными пальцами, или с ихтиозом.

Не всегда браки с селки приводили к трагедиями. Некоторые семьи до сих пор гордятся тем, что в их роду когда-то давно были селки и в доказательство приводят некоторые врожденные болезни.

К примеру, есть клан МакКодрамс (MacCodrums) с Западных островов (Внешние Гебриды), которые издавно были известны как “МакКодрамы-тюлени”, потому что утверждали, что происходят от отца-рыбака и матери-селки.

Члены этого клана в качестве доказательства приводят тот факт, что у многих из них в роду была (и до сих пор появляется) синдактилия (срощенные пальцы на руках и ногах). При синдактилии между пальцами также могут появляться небольшие перепонки.