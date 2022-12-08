Неопознанный подводный объект со скоростью звука промчался мимо атомной подводной лодки

Эта необычная подводная встреча произошла в конце 1990-х годов.

О наблюдении стало известно после того, как ученый, служивший на борту атомной подводной лодки USS Hampton, решил рассказать общественности о произошедшем.

За последние несколько лет понимание феномена в обществе НЛО заметно изменилось. Люди больше не рассматривают неопознанные летающие объекты как нечто мистическое. Теперь даже НАСА изучает феномен НЛО, а ведущие ученые возглавляют исследование. Пентагон также проявил свой интерес к НЛО, и его подразделение по исследованию НЛО приступило к работе.

Однако в феномене НЛО кроется нечто большее, чем просто неопознанные летающие объекты (НЛО). Это явление часто наблюдают под водой, и называют его неопознанным подводным объектом (USO).

Итак, вернемся к рассказу очевидца. Ученый, служивший на борту атомной подводной лодки USS Hampton, рассказал об увлекательной встрече с неопознанным подводным объектом, произошедшей в 1990-х годах. По словам Боба Макгвайера, мимо атомной подводной лодки USS Hamtpn прошел быстро движущийся объект, скорость перемещения которого была больше скорости звука.

Наблюдение было подтверждено членом экипажа, который был поражен скоростью неопознанного объекта. Беседуя с бывшим летчиком-истребителем, а ныне исследователем НЛО Крисом Лехтом, Макгвайер, сказал, что тогда к нему обратился человек, разбирающийся в бортовых системах, и сказал, что зафиксированный USO движется под водой даже быстрее скорости звука в воздухе.

Если обратить внимание на некоторые наблюдения НЛО, то все они, скорее всего, происходят вблизи водоемов или над ними. Например, известные видео с летающими НЛО над кораблями ВМС, которые были рассекречены много лет назад, имели место недалеко от побережья США. Видео, опубликованное исследователем НЛО Джереми Корбеллом, показывает, как объект плавно погружается в океан, не производя всплеска при входе в море.

Многие исследователи считают, что внеземные цивилизации скрываются от людей под водой, где у них располагаются базы. Другие исследователи считают, что НЛО принадлежат древнейшим цивилизациям, которые достигли технологического совершенства и скрылись от людей.