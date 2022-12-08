Мнение: Сталинский колхозник

И на ту же тему бесправия – появившийся тоже только что в сетях текст от Толкователя (т.е. от Павла Пряникова):

“Смотрю официальную таблицу по выдаче в 1940-1950 годах колхозникам зерна и денег на трудодень (ПДФ по ссылке (https://istmat.org/files/uploads/36697/rgae_1562.33.187_44-52.pdf)).

Возьмём 1950 год. В среднем в этот год колхозник получил:

– по РСФСР 1,4 кг зерна и 60 копеек за 1 трудодень.

– внутри РСФСР меньше всего получали в великорусском ядре. Например, в Новгородской области – 0,8 кг зерна и 59 копеек за трудодень, Калужская область – 0,4 кг зерна и 9 копеек.

– На Украине в среднем 1,7 кг зерна и 1 рубль 22 копейки.

– Таджикистан – 2,3 кг зерна и 11 рублей 69 копеек.

– Азербайджан – 2,5 кг зерна и 4 рубля 90 копеек.

– Грузия – 2,2 кг зерна 5 рублей 02 копейки.

– Белоруссия была на уровне худших областей великорусского ядра – 0,7 кг зерна и 36 копеек.

В целом же предстаёт картина страшной нищеты сталинского колхозника. При 250-270 трудоднях в году великорусский крестьянин получал 200-220 кг зерна в год (этого хватит прокормить 5 кур в течение года) и 150-170 рублей, или 12-13 рублей в месяц. Это «брежневские» 1,2-1,3 рубля в месяц. Налоги с приусадебного участка и домашней скотины достигали 50-75%.

Для сравнения: средняя зарплата рабочего в 1950 году составляла 741 рубль (против 12-13 рублей в колхозе).

У колхозников не было пенсий, не было паспортов (за самовольное оставление колхоза грозила уголовка).

Это было второе издание крепостного права в России.

Тот СССР, который запомнился относительным гуманизмом и соцпрограммами, это только последние 20-25 лет его жизни (из 75 лет, т.е. одна треть существования СССР). И произошло это благодаря Хрущёву, который повернул эту машинку сверхмобилизации в другую сторону (за что благодарными потомками колхозников-крепостных его принято ненавидеть)” (ПАВЕЛ ПРЯНИКОВ)

Собственно, это две взаимосвязанных особенности совка, которые длятся по сей день: тотальная нищета порождает полное равнодушие к праву (не до того, жить не на что), а психология выживальщика продолжается даже за пределами собственно СССР. Отсюда – та пародия на право, которое мы имеем сейчас, причем ситуация делается только хуже и хуже. Очевидно, вся так называемая СВО, как до этого “борьба с ковидом”, идет полностью поверх каких-либо законов самой же РФ, а Конституция попирается просто ежедневно и ежечасно при полном равнодушии ВЕЧНО ГОЛОДНОГО населения.

И так будет, пока климат не потеплеет.