Обозреватель Politico – потенциально взрывоопасная тема — в НАТО зреет раскол относительно членства Украины

Спецоперация РФ на Украине усугубила раскол среди стран НАТО относительно того, как и когда Украина должна стать членом альянса, обозреватель Politico Лили Байер. «Линия раздела» проходит между странами Западной Европы, которые считают, что этого сверхчувствительного вопроса пока следует избегать, и странами Восточной Европы, которые считают, что пришло время приступить к процессу принятия Украины в альянс.



AP

Потенциальное членство Украины в НАТО стало запретной темой для множества чиновников альянса, которые либо избегают её, либо дают заученные наизусть лаконичные ответы. Как отмечает обозреватель Politico Лили Байер, это настолько «потенциально взрывоопасная тема», что многие члены НАТО стараются даже не говорить о ней.

Так, когда в сентябре Киев попросил ускорить процесс вступления в военный альянс, НАТО публично подтвердила свою политику открытых дверей, но не дала конкретного ответа. А на прошлой неделе, когда состоялась встреча министров иностранных дел стран альянса, они лишь упомянули в итоговом заявлении расплывчатое обещание 2008 года о том, что Украина когда-нибудь вступит в Организацию Североатлантического договора. Однако ни о каких-либо конкретных шагах к членству или каких-либо сроках не упоминалось.

По словам Байер, причин для этого много. Одна из них состоит в том, что в НАТО существуют разногласия относительно того, как и когда Украина должна вступить в альянс, а некоторые из членов и вовсе сомневаются, должна ли страна пополнить их ряды. Кроме того, крупнейшие страны НАТО не хотят ещё больше провоцировать Россию, учитывая предупреждения президента Владимира Путина относительно расширения альянса на восток. И самое главное, членство в НАТО потребует от союзников прийти на помощь Украине в случае нападения, на что многие не готовы пойти.

В результате, в то время как Европа и США перешагивают через одно табу за другим после начала спецоперации РФ на Украине в конце февраля — поставляют множество военного оборудования Киеву, вводят немыслимые санкции против Москвы, отказываются от российских энергоносителей — перспектива вступления Украины в НАТО остаётся одним из самых противоречивых вопросов международной политики, на котором можно «обжечься».

Так, на выходных внимание к себе привлёк президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что Запад должен рассмотреть вопрос о гарантиях безопасности для России, если она вернётся за стол переговоров. Этот жест не только идёт вразрез с политикой открытых дверей НАТО, но и разгневал Киев.

Однако, как отмечает Байер, на полях саммитов украинские чиновники сами сталкиваются с возрастающим раздражением коллег по НАТО.«Некоторые очень хорошие друзья Украины больше боятся положительного ответа на заявку Украины на членство в НАТО, чем предоставления Украине самого современного оружия. Существует еще много психологических барьеров, которые мы должны преодолеть. Идея членства — один из них», — заявил в недавнем интервью Politico министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом в Киеве утверждают, что по всем признакам уже являются членом военного альянса, а значит, заслуживают быстрого пути к официальному членству в НАТО. «Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто, мы уже доказали операционную совместимость со стандартами альянса. Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре», — отметил в сентябре президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению автора статьи, заявление украинского лидера застало врасплох многих ближайших партнёров Киева, и некоторые из них остались недовольны. Дело в том, что это грозило сорвать план, который, по сути, согласовали самые влиятельные члены НАТО: оружие сейчас, разговоры о членстве позже.

Впрочем, в конечном итоге мало кто из членов альянса ставит под сомнение долгосрочные перспективы членства Украины — по крайней мере, в теории. Разногласия прежде всего касаются того, как и когда следует решать вопрос о членстве Киева.

Так, страны Восточной Европы выступают за установление более тесных политических отношений между Украиной и НАТО, но хотели бы видеть более конкретный план, который заложил бы основу для членства. «Я думаю, что это в принципе неизбежно. Что у НАТО должен быть способ принять Украину», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

На другом конце спектра, Макрон хотел бы принять во внимание и точку зрения Москвы. «Один из основных моментов, которые мы должны рассмотреть, — как всегда говорил президент Путин, — это страх того, что НАТО подойдёт прямо к его дверям, и развёртывание оружия, которое может угрожать России», — считает французский лидер.

Большинство других членов НАТО в основном уклоняются от темы — не отвергая стремление Украины в альянс, но не отклоняясь от «тщательно продуманной линии» о необходимости сосредоточиться на текущем конфликте. «Задача состоит в том, чтобы убедиться, что главное остается главным — а это помощь Украине на поле боя», — заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра. «Сейчас в центре внимания — практическая поддержка Украины», — вторит постпред США при НАТО Джулианна Смит.

Как отмечают эксперты, «линия раздела» проходит между странами Западной Европы, как Германия и Франция, которые считают членство Украины в НАТО сверхчувствительным вопросом, которого пока следует избегать, и странами Восточной Европы, которые видят вступление Украины в альянс целью, над которой можно начать работу. И с начала российской спецоперации этот раскол только «усугубился», пишет в своей статье для Politico Лили Байер.