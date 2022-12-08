Комитет Сената США принял резолюцию о признании «действий России в Украине геноцидом»
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Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял в среду резолюцию о «признании действий РФ в Украине геноцидом», говорится в заявлении комитета.
На сайте комитета сообщается, что республиканец от штата Айдахо Джим Риш и демократ от штата Мэриленд Бен Кардин приветствовали принятие комитетом резолюции о признании действий РФ в Украине геноцидом, передает ТАСС.
Резолюция осуждает действия РФ на Украине, призывает США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок поддержали объявление голодомора в Украине геноцидом.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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