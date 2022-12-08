СМИ: США не ответили однозначно на запрос Украины о кассетных боеприпасах

Вашингтон не стал обещать Украине кассетные боеприпасы, о которых просит Киев, но и не отказал в них категорически, информирует CNN со ссылкой на источники.

Телеканал указывает, что администрация США не отказалась от поставок кассетных боеприпасов Украине как крайней меры, если запасы оружия станут опасно низкими, передает РИА «Новости». Источники телеканала сообщили, что предложение не рассматривалось серьезно из-за законодательных ограничений на возможность передачи США кассетных боеприпасов.

«Президент Джо Байден мог бы обойти это ограничение, но администрация указала украинцам, что в ближайшее время это маловероятно», – сообщили в СМИ.

Ранее СМИ сообщили, что США тайно изменили реактивные системы залпового огня HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для запуска по России.

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