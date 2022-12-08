Россия отвергла резолюцию комитета сената США о «геноциде» в Украине

Российское посольство в Вашингтоне заявило, что Россия отвергает резолюцию комитета сената США о признании действий РФ в Украине «геноцидом».

В дипмиссии заявили, что подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов, информирует РИА «Новости».

В посольстве отметили, что американские законодатели ради обоснования своей русофобии ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о «голодоморе»

«Американские парламентарии восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса от рук киевского режима. Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ по ДНР и ЛНР становятся женщины, дети и старики», – говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял в среду резолюцию о «признании действий РФ в Украине геноцидом». Резолюция осуждает действия РФ на Украине, призывает США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины.

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