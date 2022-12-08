 

В Нижневартовске в жилом доме взорвался газ

08.12.2022, 5:35, Разное
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В Нижневартовске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв. После случившегося обрушились нескольких этажей. Как сообщает URA.RU, причиной стал бытовой газ.

В городе ввели чрезвычайное положение муниципального характера. Из дома эвакуировали 52 человека, десять человек числятся пострадавшими – их госпитализировали. Также в результате взрыва и крушения дома погибли шестеро, об этом сообщает VSE42.RU.

На место инцидента прибыл глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона. Его слова передает телеканал “360”.


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