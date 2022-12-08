Мнение: О хитром «Плане Б» Владимира Путина… В этот раз сработает?

В России провластные спикеры всё реже говорят о том, что «всё идёт по плану». Однако покамест ещё уверяют, что все цели специальной военной операции будут выполнены, после чего установится справедливый и прочный мир. Это значит, что какой-то план у властей всё же имеется.

Даже два плана, как стало ясно из утечек от информаторов.

И это не просто классические «План А» и «План Б». Всё намного хитрее. Точно в стиле Владимира Путина.

Тем более, что «План Б» касается непосредственно его.

Высшее руководство России разрабатывает хитрый план по своей эвакуации из страны «на всякий случай». Об этом со ссылкой на инсайдерский источник пишет известный политолог Аббас Галлямов — спичрайтер Владимира Путина в бытность оного премьер-министром России, впоследствии работавший в администрации башкирского президента Рустэма Хамитова, но после смены власти в республике плавно перешедший в политкнсалтинг, а затем в оппозицию. Сейчас, по некоторым данным, вместе с семьёй проживает в Израиле и активно пиарится выступает в украинских #СМИ. Это — для понимания уровня информированности «первоисточника».

По словам политолога, работа над проектом под неофициальным названием «Ноев ковчег» идет с весны. Изначально в качестве площадки, куда можно будет направиться в случае критических проблем в России, рассматривался Китай, утверждает Аббас Галлямов. Это предложение, по его словам, поступило от миллиардера Юрия Ковальчука — владельца банка «Россия», которого Минфин #США называл «кошельком Путина». Тем не менее, как считает источник, в перспективах релокации в #Китай в Кремле «быстро разочаровались» — якобы в связи с особой ментальностью китайцев, которые «презирают проигравших».

В итоге #сейчас в качестве перспективной площадки рассматриваются Аргентина и Венесуэла, утверждает Аббас Галлямов. По его словам, венесуэльское направление курирует лично глава «Роснефти» Игорь Сечин, у которого сложились хорошие личные отношения с президентом Николасом Мадуро, а непосредственной работой с выездом на место занимается некто Юрий Курилин — якобы правая рука нынешнего главы «Роснефти», до недавнего времени руководивший аппаратом компании, а до того долгое время работавший в структурах BP. По данным беглого политолога, «в целях секретности» минувшим летом гражданин #США и выпускник Хейвордского университета в Калифорнии Yury Kurilin формально уволился из «Роснефти» — но лишь затем, чтобы полностью посвятить себя эвакуационному проекту. Впрочем главной угрозой для «Плана Б» может оказаться переменчивая позиция самого Николаса Мадуро. Прежде полагавшийся на многомиллиардные вливания из России, президент Венесуэлы стал видимо дистанцироваться от Москвы после того, как спецоперация приняла затяжной характер, а Вашингтон стал делать шаги к ослаблению санкций против венесуэльской нефти.

Такая вот «инфа 100%», радостно подхваченная политизированной украинской публикой и беглыми российскими оппозиционерами (ссылка на заблокированный в РФ сайт). Впрочем на свежем публичном мероприятии Владимир #Путин вовсе не выглядел разочарованным ходом спецоперации: похоже, он изначально допускал такую возможность. Впрочем, быть может это всего лишь «покерфейс» для публики?

Как бы то ни было, российский президент по-прежнему выражает уверенность, что сможет добиться СВОего в рамках стратегии применения «ограниченного контингента», пусть и численно выросшего благодаря частичной мобилизации. Не в этом году, так в следующем. Или когда-нибудь ещё. Можно осторожно предположить, что в этом и состоит суть «Плана Б», если таковой существует в природе. Отсылка к истории, как ещё «Пётр I боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», что заняло порядка пяти лет, может указывать на временны́е горизонты планирования спецоперации. И с этой точки зрения вре́менные переходы населённых пунктов из рук в руки решающего значения могут и не иметь.

Впрочем, налицо и некоторая уязвимость столь долгосрочных планов. Появились сведения, что российские региональные силовики якобы скупили апартаменты в ОАЭ на 2,4 млрд долл. всего лишь за период с 1 июля по 1 декабря, получив резидентские карты. Именно поэтому сейчас рейсы недешёвых Emirates забиты и летают не только из Москвы, но уже и из Казани, Уфы и Екатеринбурга. Очень востребованное направление сейчас. Также есть информация, что новые тренды среди жён чиновников, силовиков и судей — покупка гражданства Молдовы, Грузии и резиденства ОАЭ с последующим открытием там счетов и релокацией родни, детей и сбережений. То есть нынешние «элиты» присели на низкий старт накануне 2024-го или даже 2023 года. Тоже «на всякий случай»? Уместно ли тут вспомнить, как советские элиты, — региональные, комсомольские, силовые и т.п., — уже в конце 1980-х, пока тогдашний генсек Михаил Горбачев ещё грезил «перестройкой», «новым мышлением», а затем сохранением «обновлённого Союза», активно готовили себе запасные аэродромы в СП и кооперативах, дербаня тогда ещё «общенародную» #собственность?

А вы как считаете: хитрый план — сработает? И в какую сторону?

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