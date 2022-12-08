 

France 24 – Китай отменяет часть антиковидных ограничений по всей стране

08.12.2022, 4:46, Разное
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Представители Национальной комиссии по здравоохранению КНР заявили, что наличие куар-кода и ПЦР-теста теперь понадобится лишь в школах, больницах и домах престарелых, а заболевшие смогут находиться на самоизоляции, пишет France 24. Существует мнение, что резкие перемены в антиковидной политике были вызваны не только недавними протестами, но и неудовлетворительными экономическими показателями страны, отмечается в сюжете.

Спустя неделю беспрецедентных протестов, послание кажется наконец доходит до получателя. Ковидные ограничения понемногу смягчаются по всему Китаю. В среду, был сделан ещё один небольшой, но важный шаг.

МИ ФЭН, пресс-секретарь Национальной комиссии по здравоохранению КНР: Кроме домов престарелых, больниц, школ и других специализированных общественных мест наличие негативного ПЦР-теста и каур-кода больше не требуется. Также проверки людей, совершающих поездки между провинциями страны больше не будут проводиться. Людям также не нужно больше сдавать тест по прибытию в другой город. 

До настоящего времени инфицированным необходимо было находиться на изоляции в специализированных государственных медицинских центрах. Теперь, в случае если заболевание протекает в лёгкой форме, заболевшему можно будет оставаться на самоизоляции у себя дома. Это радикальные изменения в политике «нулевого ковида», проводимой последние три года. Частота и масштабы ПЦР-тестирований также будут сокращены.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Жить и работать сейчас стало проще. Поскольку нам больше не нужны отрицательные тесты на коронавирус, чтобы попасть в офисное здание. Это значит, что теперь мы можем реже делать экспресс-тесты и экономить своё время. 

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Думаю, люди сами заботятся о своём здоровье. Как видите, несмотря на смягчение антиковидных мер, люди по-прежнему носят маски и самозащищаются выходя на улицу. 

Заявление было сделано спустя всего несколько часов после официальной публикации тревожных показателей второй мировой экономики. В ноябре объёмы импорта и экспорта опустились до уровня, который не регистрировался с начала 2020 года. Считается, что на ситуацию повлияли политика «нулевого ковида» и падание спроса.


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