В Ярославле в жилом доме рванул газ
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В трехэтажном доме в Ярославля рванул газ в трехэтажном жилом доме. Как сообщает телеканал “360”, повреждены крыша и чердак.
Информация о взрыве поступила на пульт МЧС в 06:15. Спасатели выехали на улицу Кузнецова. По данным RT, есть пострадавшие.
Как сообщает URA.RU, одного мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии. Подробности ЧП выясняются.
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