В Ярославле в жилом доме рванул газ

В трехэтажном доме в Ярославля рванул газ в трехэтажном жилом доме. Как сообщает телеканал “360”, повреждены крыша и чердак.

Информация о взрыве поступила на пульт МЧС в 06:15. Спасатели выехали на улицу Кузнецова. По данным RT, есть пострадавшие.

Как сообщает URA.RU, одного мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии. Подробности ЧП выясняются.