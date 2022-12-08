 

В Ярославле в жилом доме рванул газ

08.12.2022, 4:12, Разное
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В трехэтажном доме в Ярославля рванул газ в трехэтажном жилом доме. Как сообщает телеканал “360”, повреждены крыша и чердак.

Информация о взрыве поступила на пульт МЧС в 06:15. Спасатели выехали на улицу Кузнецова. По данным RT, есть пострадавшие.

Как сообщает URA.RU, одного мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии. Подробности ЧП выясняются.


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