 

“Дарим тепло”: на mos.ru появилась карта пунктов сбора гуманитарной помощи

08.12.2022, 4:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сбор гуманитарной помощи начался в Парке Горького, парке “Сокольники”, “Фили”, “Красная Пресня”, “Ходынское поле”. Они работают с 10 утра до 19 вечера.

С 9 декабря пункты откроются на ярмарочных площадках фестиваля “Путешествие в Рождество”. 23 декабря начнут работать еще шесть пунктов. В этот же день откроется точка сбора у арки главного входа на ВДНХ.

Акция пройдет до 8 января. О старте сбора гуманитарной помощи сообщается на портале mos.ru.

Все неравнодушные жители столицы могут передать книги, игрушки, сладости и творческие наборы для детей. Все подарки должны быть новыми.

Для участников специальной операции собирают теплую одежду: варежки, перчатки, шарфы. Также принимаются подарочные мужские наборы, средства личной гигиены и стельки.

Состояние посылок проверяют волонтеры. Они упаковывают подарки и готовят их к транспортировке.

Присоединиться к добровольческому корпусу могут все желающие москвичи старше 14 лет. Необходимо подать заявку на портале ресурсного центра “Мосволонтер”.

Напомним, что в рамках благотворительной акции “Поделись теплом” участники клубов “Московское долголетие” и члены ветеранского сообщества столицы передадут теплые вещи и добрые письма для бойцов российской армии.. Сбор посылок продлится до 13 декабря.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12.21 / Придадут объем и облегчат укладку: самые трендовые многослойные стрижки 2022 года

12.01.22 / Елена Антоненко потеряла мужа из-за осложнений, вызванных коронавирусом

09.01.22 / Ученые, оставьте шутки — они рождают предрассудки

01.08.20 / Мнение: Как СССР пытался создать альтернативу пакту Молотова – Риббентропа

02.06.21 / Свадебные наряды Кейт Миддлтон, Хейли Бибер и других невест, которые всегда в моде

11.09.21 / Корочка будет идеально хрустящей: все зависит от того, как выложить мясо (трюк)

11.07.22 / Московское предприятие увеличило выпуск зарядных станций для электромобилей на 20 процентов

29.04.22 / Обманутым дольщикам выдадут сертификаты на покупку нового жилья

08.08.22 / Мнение: Американские коммунисты в поддержку СВО

05.11.22 / Рыдающая Успенская бросилась целовать померкшее лицо Баскова после смерти: Скучаю и тоскую

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика