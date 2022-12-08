 

Sky News – из-за похолодания и финансовых трудностей британцев ждут серьёзные испытания этой зимой

08.12.2022, 3:20, Разное
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Британцев ожидает суровая зима. Как пишет Sky News, метеорологи предупреждают об арктическом циклоне и резком падении температуры. Учитывая рост цен и финансовые трудности, многие не смогут поддерживать комфортную температуру в домах. Специалисты здравоохранения призывают теплее одеваться в помещениях и не забывать про шарфы и шапки.

Прошло всего пять дней декабря, а у Николь уже закончились деньги на отопление ее дома. Сейчас холодно, и безработная одинокая мать трёх маленьких девочек переживает о будущем. 

НИКОЛЬ ДАТТОН, мать троих детей: У меня ощущение, что я живу в морозильнике, настолько здесь холодно. Я включаю отопление, но это не помогает. Я с ума схожу от переживаний, смогу ли я включить газ. Стоит ли мне пойти и потратить деньги на дополнительную более тёплую одежду для детей, чтобы они могли поспать ночью? 

В следующие несколько дней ожидается резкое понижение температуры на территории почти всей страны, когда арктический циклон достигнет Великобритании.

ЭЙДАН МАКГИВЕРН, метеоролог: В конце этой недели и начале следующей северные ветры принесут значительное похолодание. Мы говорим о температуре от 0 до 3 градусов по Цельсию днём и от -3 до -6 ночью. А в местах, укрытых от ветра, столбик термометра может опуститься ниже -10.

Агентство безопасности здравоохранения Великобритании выдало предупреждение с призывом поддерживать температуру в домах на уровне не ниже 18 градусов Цельсия, причём самые уязвимые слои населения должны быть в приоритете. 

РУТ ИСДЕН, Директор программы здравоохранения Age UK: Даже если вы будете отапливать только одну комнату, постарайтесь поддерживать там комфортную температуру, чтобы вам было тепло. Внутри помещений надевайте побольше слоев одежды и, если потребуется, шарф и шапку. А когда выходите на улицу, утепляйтесь ещё больше.

Может показаться, что на улице не так холодно, но тем не менее очень заметно, как сильно температура опустилась за последние несколько дней. А учитывая, что ожидается дальнейшее похолодание вкупе с финансовыми трудностями, стоит готовиться к более суровой зиме, чем предполагалось ранее. 

Летом страна столкнулась с небывалой жарой. А в предрождественский период ей придётся испытать серьезный холод и связанные с этим нагрузки на здоровье. 

Иман Рашид, Sky News, Ливерпуль.

 Дата выхода в эфир 06 декабря 2022


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