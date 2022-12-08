 

OF – санкции против российской нефти — мера «символическая»

08.12.2022, 3:20, Разное
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Происхождение нефти очень трудно отследить, а введённый Европой потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель не сильно отличается от мировых цен, пишет Ouest-France. Поэтому эксперты считают эти санкции скорее «символическими».


AP

 

Западные страны приняли ограничительные меры против российской нефти, рассчитывая таким образом лишить Россию доходов от её продажи. Ведь РФ занимает второе место в мире по уровню экспорта нефти после Саудовской Аравии, напоминает Ouest-France.

Евросоюз ввёл эмбарго на поставки российской нефти морским путём. А в феврале они планируют принять и санкции против переработанных нефтепродуктов, таких как дизельное топливо. Однако, как отмечает специалист по вопросам энергетики Мария-Ежениа Санен, проблема в том, что это эмбарго может быть очень трудно контролировать и, следовательно, легко обойти.

У нефти невозможно отследить происхождение, отмечает эксперт. Чтобы компенсировать падение экспорта в Европу, РФ также продает нефть со скидкой Китаю и Индии, а те перепродают свои продукты нефтепереработки в Европу по высокой цене.

В то же время страны «Большой семёрки», ЕС и Австралия решили с 5 декабря ограничить цену на российскую нефть на уровне в $60 за баррель. Но, как пишет автор статьи, это не очень-то серьёзная угроза, учитывая, что сейчас нефть торгуется в районе $65 за баррель.

Эта мера прежде всего «символическая», признает госпожа Санен. Запад не хочет ставить крест на экспорте российской нефти, потому что это может внести дисбаланс в мировое производство. В воскресенье 4 декабря Кремль пригрозил прекратить поставки в страны, которые соблюдают это ограничение цен, и предупредил европейские страны о резком росте цен.

Но станет ли нефть дороже для европейских потребителей, будет зависеть от реакции Саудовской Аравии и основных экспортеров, отмечает эксперт. Пока что они решили придерживаться своего решения, принятого в октябре: сократить добычу на 2 миллионов баррелей в сутки, пишет Ouest-France.

 


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