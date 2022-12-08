Германия отправила на Украину 20 БТР Dingo

Правительство Германии сообщило, что страна отправила на Украину 20 бронетранспортеров Dingo и два большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh.

Также в процессе передачи находятся 18 колесных гаубиц RCH 155, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от беспилотников и глушителей, две ангарных палатки и семь грузовиков 8×6 со сменной системой погрузки, передает РИА «Новости».

К настоящему моменту Украина получила от Германии в общей сложности 50 бронетранспортеров Dingo и 12 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh, следует из материалов правительства ФРГ.

Ранее новый украинский посол Германии Алексей Макееев заявил, что Украина надеется, что Берлин передаст Киеву танки Leopard 2.

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