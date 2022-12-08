 

Германия отправила на Украину 20 БТР Dingo

08.12.2022, 3:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правительство Германии сообщило, что страна отправила на Украину 20 бронетранспортеров Dingo и два большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh.

Также в процессе передачи находятся 18 колесных гаубиц RCH 155, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от беспилотников и глушителей, две ангарных палатки и семь грузовиков 8×6 со сменной системой погрузки, передает РИА «Новости».

К настоящему моменту Украина получила от Германии в общей сложности 50 бронетранспортеров Dingo и 12 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh, следует из материалов правительства ФРГ.

Ранее новый украинский посол Германии Алексей Макееев заявил, что Украина надеется, что Берлин передаст Киеву танки Leopard 2.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02.22 / Как быстро изготовить фирменный логотип

03.02.21 / В СПЧ поддержали уголовное наказание за вовлечение детей в незаконные акции

01.07.21 / “Отличная фигура”. 72-летняя Вера Вонг отпраздновала день рождения в мини-шортах. Фото

25.12.21 / “Пописала под елочку и беги домой”. Волочкова оголила живот и поздравила подписчиков с Рождеством, допустив ошибку

03.07.20 / За сутки в США выявлено 50 тыс. новых случаев COVID-19

11.04.22 / Моряк рассказал о минировании украинскими нацистами выхода из Мариупольского порта

24.11.20 / Мясников напомнил о «недугах в тысячу раз страшнее COVID-19»

16.12.20 / Объявлен ценник на модель кроссовера Subaru XV

15.10.20 / Бренд Mitsubishi представил обновленный кроссовер Eclipse Cross

08.12.22 / Британец обвинил в изнасиловании украинского беженца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика