Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы
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Издание Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы, при этом издание отметило, что из-за его лидерских качеств Запад игнорирует проблемы Украины.
Зеленский, используя соцсети, традиционные СМИ и западные культурные институты, убедил западных лидеров, что «его битва – это также их битва», пишет Politico. Такое положение, считает издание, дает возможность Зеленскому заставлять Европу делать все, что он хочет.
«Лидерские качества Зеленского также означают, что любые внутренние проблемы Украины – повсеместная коррупция, слабая экономика и социальные различия между украиноязычными и русскоязычными – игнорируются», – приводит публикацию РИА «Новости».
Ранее американский журнал Time назвал человеком 2022 года президента Украины Владимира Зеленского и «дух Украины».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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