Зеленский предположил завершение конфликта в Украине в следующем году
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Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении для издания Politico предположил, что в следующем году конфликт в Украине закончится.
«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, издание Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы, при этом издание отметило, что из-за его лидерских качеств Запад игнорирует проблемы Украины.
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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