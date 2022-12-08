 

Зеленский предположил завершение конфликта в Украине в следующем году

08.12.2022, 3:05, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении для издания Politico предположил, что в следующем году конфликт в Украине закончится.

«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, издание Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы, при этом издание отметило, что из-за его лидерских качеств Запад игнорирует проблемы Украины.

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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