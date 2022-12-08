Зеленский предположил завершение конфликта в Украине в следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении для издания Politico предположил, что в следующем году конфликт в Украине закончится.

«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, издание Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы, при этом издание отметило, что из-за его лидерских качеств Запад игнорирует проблемы Украины.

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.

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