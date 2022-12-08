На аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз

В Рязанской области произошел взрыв из-за загоревшегося бензовоза. Об этом сообщает RT.

Предположительно, взрыв случился на стоянке авиационной техники. После этого авиационное топливо в бензовозе загорелось, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

По предварительной информации, девять человек пострадали, трое из них погибли. Также, по данным телеканала “360”, в результате случившегося пострадал самолет.