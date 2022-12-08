 

На аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз

08.12.2022, 2:45, Разное
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В Рязанской области произошел взрыв из-за загоревшегося бензовоза. Об этом сообщает RT.

Предположительно, взрыв случился на стоянке авиационной техники. После этого авиационное топливо в бензовозе загорелось, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

По предварительной информации, девять человек пострадали, трое из них погибли. Также, по данным телеканала “360”, в результате случившегося пострадал самолет.


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