На аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз
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В Рязанской области произошел взрыв из-за загоревшегося бензовоза. Об этом сообщает RT.
Предположительно, взрыв случился на стоянке авиационной техники. После этого авиационное топливо в бензовозе загорелось, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.
По предварительной информации, девять человек пострадали, трое из них погибли. Также, по данным телеканала “360”, в результате случившегося пострадал самолет.
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