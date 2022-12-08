 

Bloomberg – почти на уровне российского — Япония резко увеличивает оборонный бюджет

08.12.2022, 1:56, Разное
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В силу нарастания напряжённости в регионе и во всём мире японское правительство приняло решение удвоить военный бюджет, планируемый на следующие пять лет, пишет Bloomberg. Итоговая сумма составит порядка 43 триллионов иен ($315 млрд), что сопоставимо с тратами Москвы на нужды обороны, подчёркивает автор материала.


AP

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил министрам составить военный бюджет на ближайшие 5 лет в размере порядка ¥43 трлн ($315 млрд). Столь резкое увеличение расходов на оборону в стране, с давних пор стоящей на позициях пацифизма, стало неожиданным: названная сумма на 57% больше изначально заложенных средств (¥27 трлн) и близка к той, которую тратит на военные нужды Россия, пишет Bloomberg. 

В понедельник министр обороны страны Ясукадзу Хамада заявил, что новый бюджет-пятилетка должен быть готов к апрелю. Опрос общественного мнения, проведенный газетой Yomiuri на прошлых выходных, показал, что 51% респондентов одобряют повышение оборонных трат до ¥40 и более трлн. Не одобряют такой план 42% опрошенных.

В Японии до сих пор действует конституция, разработанная США после поражения Токио во Второй Мировой войне, принуждающая страну к миру. Резкая смена курса была вызвана совокупностью причин: обострение конфликта на Украине, угрозы Китая в отношении Тайваня, ядерные амбиции Северной Кореи — всё это подтолкнуло японское правительство к одному из крупнейших за последние десятилетия шагов в деле наращивания военной мощи, подчёркивает автор материала.


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