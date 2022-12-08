 

Россия направила МАГАТЭ предложения по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

08.12.2022, 1:40, Новости дня
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Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, предложения находятся на рассмотрении агентства, они являются предметом обсуждения, передает РИА «Новости».

Замглавы российского ведомства пояснил, что «главная сейчас непроясненная проблема сводится к тому, что нет уверенности в готовности Киева здраво подойти к этому вопросу». Он заявил, что Киев хотел бы, «чтобы под прикрытием решения данного вопроса в контакте с МАГАТЭ мы просто оттуда ушли. Тогда станция, естественно, сразу же будет захвачена. Не можем на это пойти, не можем с этим согласиться».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что системы противовоздушной обороны перехватывают большинство снарядов, которые ВСУ выпускают по Запорожской АЭС, но часть из них все же поражает объекты, которые влияют на безопасность станции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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