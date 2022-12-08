В МИД заявили о нежелании Москвы разрывать дипотношения с Вашингтоном

Россия не хотела бы разрыва дипломатических отношений с США, потребность в диалоге также подтверждают в США, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков подчеркнул, что разрыв дипотношений – это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой, а «нам это не нужно», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что признаков готовности Вашингтона разорвать отношения пока тоже нет.

Также он рассказал, что вопросы обмена заключенными с США рассматриваются по определенному президентами каналу, что-то получается, что-то не очень.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оборонный бюджет США носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России, что чревато дальнейшей дестабилизацией обстановки в Европе.

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