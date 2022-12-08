Британец обвинил в изнасиловании украинского беженца

Британец заявил, что пережил сексуальное насилие со стороны украинского беженца, которого он приютил, при этом полиция не предъявила обвинения беженцу, пишет газета Daily Mail.

По словам жителя Бирмингема, после начала спецоперации в Украине он решил предоставить жилье беженцам. Он выбрал мужчину, с которым до этого общался по телефону и которого не смущал тот факт, что хозяин жилья – гей, пишет Daily Mail.

Беженец из Ужгорода в августе заселился к британцу, а несколько недель спустя он якобы подверг сексуальному насилию хозяина жилья в его собственной постели. В статье утверждается, что тот был пьян и фрагментарно помнит инцидент, передает РИА «Новости».

Британец обратился в полицию, однако правоохранители впоследствии заявили, что у них нет доказательств, необходимых для предъявления обвинения украинцу, и отпустили его.

Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм, поработила ее, заставляя больше помогать по дому. Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям. После этого британка попросила искать украинку новое жилье.

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