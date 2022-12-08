 

Звезда фильма “Двое: я и моя тень” Кирсти Элли скончалась от рака

08.12.2022, 1:20, Разное
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Американская актриса Кирсти Элли скончалась на 72-м году жизни. Российские зрители знают ее по фильму “Двое: я и моя тень” с сестрами Олсен в главных ролях. О смерти звезды сообщили ее дети, пишет VSE42.RU.

“Нам грустно сообщать вам, что наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком”, – цитирует скорбное сообщение телеканал “360”.

По словам наследников, диагноз Кирсти Элли поставили совсем недавно. Подробности смерти пока не известны, сообщает РИА ФАН.


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